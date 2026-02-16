Ayuntamiento Valladolid concede la licencia de obras a Renault para construir una nave para prototipos eléctricos

Un momento de la Junta de Gobierno local. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión de licencia de obras (proyecto básico y de ejecución) para la construcción de un edificio de Renautl destinado a taller de pruebas de prototipos eléctricos y que estará ubicado en la Avenida de Madrid, número 72.

El presupuesto de ejecución material asciende a 1.262.741 euros y el proyecto contempla la ejecución de un nuevo edificio industrial de una planta sobre rasante y planta rectangular, con unas dimensiones de 45,74 metros de longitud por 17,60 metros de anchura, lo que supone una superficie construida total de 805 metros cuadrados, informa el Consistorio a través de un comunicado.

El acceso peatonal al inmueble se realizará por la fachada sur, mientras que en la fachada opuesta se habilitará un acceso para vehículos y dos salidas de emergencia. Las fachadas este y oeste dispondrán de ventanas corridas altas a lo largo de toda su longitud, incorporándose en la fachada este un sistema de protección solar mediante lamas verticales.

En el interior, el edificio se configurará como un espacio diáfano principal que albergará dos hileras de ocho puntos de información y energía (PIEs). En el lateral sur se ubicarán el vestíbulo de acceso, los aseos y una zona de descanso para el personal.

El uso previsto es industrial, concretamente como taller de pruebas de prototipos eléctricos vinculado al complejo de fabricación de vehículos existente en el entorno, detalla el comunicado.