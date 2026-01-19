Ayuntamiento de Valladolid concede tres licencias para transformar locales en seis viviendas o estudios

Plano de la zona de la plaza Circular de Valladolid, con el área de actuación de la calle Jardines marcada con un círculo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido este lunes en la reunión de la Junta de Gobierno Local cuatro licencias de obras para proyectos urbanísticos, de los cuales tres corresponden a la transformación de diversos locales, ubicados en las calles Salud, Águila y Paseo del Obregón en seis viviendas o estudios y una cuarta, a un edificio de nueva construcción con 12 viviendas en la calle Jardines.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde en su sesión de este lunes a varias licencias, en base a las que se construirán hasta un total de 18 viviendas de diversa tipología, en distintas zonas de la ciudad de Valladolid: doce en la calle Jardines, dos en la calle Salud, dos en el Paseo del Obregón y otras dos en la calle Águila.

Una de las licencias de obras (proyecto básico), ha sido concedida a Jardines Centro Sociedad Cooperativa, para la construcción de un edificio de doce viviendas y doce plazas de garaje en la calle Jardines, 10.

Este proyecto plantea la construcción de un edificio para uso residencial entre medianeras, alineado a su fachada con vía pública, y compuesto por cinco plantas sobre rasante (baja más tres pisos, más planta bajocubierta) donde se desarrollarán las doce viviendas y sus respectivos garajes, así como un casetón en cubierta destinado a instalaciones.

La planta baja se destinará a garaje, con doce plazas de estacionamiento, que ocuparán también el patio posterior. Se trata de un garaje abierto y cubierto, vinculado con el patio, y accesible a igual cota respecto de acera.

Las dos plazas que se desarrollarán en el patio contarán con un sotechado metálico, y las zonas de paso con pavimento de 'pavicésped', permeable al agua de lluvia.

En esta planta también se ubicará el portal de acceso a las viviendas, con los cuartos de instalaciones necesarios y vinculados con el garaje, que contará con un único núcleo de comunicación compuesto por escaleras y ascensor accesible, que recorrerá todas las plantas del edificio.

Las 12 viviendas proyectadas presentarán una tipología variada, de uno, dos y tres dormitorios, respectivamente.

Todas ellas contarán con fachada a viario público y las de los extremos del conjunto (letras A y C) también con fachada al patio interior. Todas dispondrán de terrazas, que recorrerán la fachada a calle Jardines en toda su longitud, con un vuelo de cincuenta centímetros respecto a la alineación oficinal. En todas las plantas se desarrollarán tres viviendas.

El presupuesto de esta actuación es de 1.502.497 euros.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión a Castillo de Gibralfaro de Inversiones, de una licencia urbanística (proyecto básico y de ejecución) de modificación de complejo inmobiliario y cambio de uso de tres locales a un local destinado a almacén y dos estudios en planta baja, con acceso desde viario público, en la calle Salud, 30.

Se proyecta el cambio de uso de dos locales existentes situados en la planta baja del edificio de la calle Salud, 30, Bajo, concretamente las puertas 01 y 02. Los locales disponen de fachada a la calle Salud.

Se proyectan dos viviendas de tipo estudio y una unidad de once trasteros, todos ellos situados en planta baja. Cada uno de estos tendrá un acceso independiente desde la calle Salud.

Los locales existentes tenían una superficie total de 250 metros cuadrados y las viviendas tendrán , una de ellas 39,6 metros cuadrados, y 35,16 metros cuadrados, la otra. Además, los trasteros tendrán una superficie total de 175,22 m2. El presupuesto de esta actuación es de 58.134 euros.

PASEO DEL OBREGÓN.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha concedido a Focaris Inversiones Inmobiliarias, una licencia urbanística de modificación de complejo inmobiliario, con obras (proyecto básico), por división de un local en dos viviendas, en el Paseo del Obregón, 17. El objeto de esta licencia es un cambio de uso de local a viviendas, distribuidas en la planta baja de dicho local.

Se modifican los accesos, al sustituir el actual por los que aparecen en el proyecto.

Los accesos a dichas viviendas se realizarán por la fachada Este, sita en el Paseo del Obregón, 17 y bajo los soportales del edificio.

Este acceso estará retranqueado respecto a dicha fachada, ya que a las viviendas se accederá a través de un zaguán exterior.

El programa de las dos viviendas resultantes se resolverá con dos dormitorios, dos baños, salón-comedor-cocina (en una de las viviendas); y salón-comedor y cocina (en la otra vivienda), además de un zaguán. El presupuesto de esta actuación es de 72.228 euros.

La última de las licencias aprobadas en el día de hoy, ha sido concedida a un particular para la modificación de complejo inmobiliario por modificación de local a dos viviendas, en la calle Águila 12, locales 1, 2 y 3.

El espacio objeto de este proyecto ocupa parcialmente la planta baja del edificio ubicado en calle Águila, 12, situado en la esquina con la calle Faisán. Tiene dos fachadas principales, una a la calle Águila y otra a la calle Faisán, con tres accesos todos ellos desde la calle Águila.

La mayor parte de la planta baja del local se encuentra a la misma cota que la acera.

Se proyectan dos viviendas, una de ellas con tres dormitorios, dos baños, aseo, salón-comedor-cocina y tendedero; y otra con dos dormitorios, dos baños, salón-comedor-cocina y tendedero.

En ambas se dispone la zona de día en planta baja y la zona de noche en planta primera, con baños y aseo en ambas plantas. El presupuesto de esta actuación es de 101.052 euros.