El Ayuntamiento de Valladolid convoca el concurso de ideas de arquitectura para el futuro Espacio Joven de Parquesol

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el expediente para la convocatoria del concurso de anteproyecto destinado a seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para la construcción del futuro Espacio Joven de Parquesol.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, en una rueda de prensa en la que ha detallado varios de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local celebrada este martes.

Como ya había avanzado el regidor hace unas semanas este será el primer paso para el desarrollo del proyecto del que será el tercer Espacio Joven de la ciudad, una propuesta que incluía al Partido Popular en su programa electoral de 2023 aunque sin precisar la ubicación, que finalmente será en una parcela situada en las inmediaciones del nuevo Centro de Vida Activa y la Biblioteca de Parquesol.

El concurso incluirá la redacción del proyecto y la dirección facultativa de obras, por lo que el expediente de licitación cuenta con un presupuesto de 237.648 euros, IVA incluido. El plazo para la presentación de propuestas será de seis semanas desde la publicación de la convocatoria.

Con ello el equipo de Gobierno espera configurar "un polo de servicios públicos de referencia para la zona suroeste de la ciudad" al tiempo que se "completará y fortalecerá la red municipal de espacios destinados a la juventud, que actualmente integran Espacio Joven Norte y Espacio Joven Sur".

Uno de los rasgos distintivos del proyecto, según fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, será su vinculación con el cine y la creación audiovisual, bajo el lema 'Valladolid, ciudad del cine'.

"Esta temática inspirará el diseño y los usos del edificio, con el objetivo de fomentar la creatividad, la formación y el desarrollo de iniciativas relacionadas con el séptimo arte, estrechamente ligado a la identidad cultural de Valladolid", han añadido.

El concurso permitirá seleccionar la propuesta que "mejor combine calidad arquitectónica, integración urbana, innovación, sostenibilidad y viabilidad técnica y económica".

El programa funcional previsto incluye un salón de actos con capacidad mínima para 250 personas, salas de estudio y coworking, espacios para asesoramiento juvenil, salas multiusos, una cocina profesional para talleres formativos, una sala de exposiciones, varias salas de ensayo insonorizadas y una innovadora sala 'croma' destinada a la creación audiovisual y cinematográfica.

El jurado valorará especialmente la adecuación de los espacios a las necesidades de la juventud, la integración de la propuesta en el entorno urbano y paisajístico, su aportación cultural, el grado de innovación y sostenibilidad, así como su viabilidad constructiva y económica.

El concurso contempla premios por un importe total de 20.000 euros, distribuidos entre el proyecto ganador, el segundo y tercer clasificado, además de dos accésits y tres menciones honoríficas.

La actuación se enmarca en los objetivos del V Plan Municipal de Juventud 2025-2028 y responde al compromiso municipal de ampliar y reforzar los recursos dirigidos a la población joven, creando nuevos espacios para la participación, la formación, la creación cultural y el ocio saludable.