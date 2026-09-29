El Ayuntamiento de Valladolid convoca los I Premios Ideva, que premiarán proyectos de I+D en seis categorías

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, ha dado luz verde este martes en Junta de Gobierno a la convocatoria de la primera edición de los Premios IdeVa: Innovación, Creatividad y Talento, que premiarán proyectos de Investigación y Desarrollo en seis categorías, con un montante total de 30.000 euros.

Según fuentes municipales, en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de una iniciativa para "visibilizar, premiar y proyectar iniciativas reales y operativas que impulsen el desarrollo económico, social, tecnológico y ambiental de la ciudad".

Esta iniciativa, que se enmarca en el proyecto Valladolid Now, busca consolidar "el papel de Ideva como catalizador de la transformación urbana y ratifica el compromiso de la ciudad con la promoción de la innovación y con la creación de alianzas que favorezcan el desarrollo económico, la transformación tecnológica y la sostenibilidad".

La convocatoria, aprobada en la Junta de Gobierno de este martes y que arrancará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), permanecerá abierta para la recepción de candidaturas hasta el 15 de noviembre de 2026.

Los proyectos interesados en postularse deben encontrarse en fase de ejecución o estar ya implantados con un mínimo de tres meses de actividad demostrable, ya que se busca primar iniciativas con impacto medible en la ciudad de Valladolid.

Los I Premios IdeVa, que reconocerán aspectos como la "aportación diferencial, la madurez en la implantación, la viabilidad económica, el retorno social y la creación de empleo de alta cualificación en el territorio", cuentan con una dotación económica total de 30.000 euros repartidos en cada una de las seis categorías principales.

Asimismo, cada galardón se acompaña de un distintivo oficial y de un plan de apoyo específico que abarca desde programas de aceleración empresarial y acceso a inversores hasta la conexión con clústeres industriales, redes de ciudades y participación en ferias sectoriales de alcance nacional e internacional.

SEIS CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS

Dentro del bloque dedicado a la sostenibilidad, el 'Premio Innovación en Medio Ambiente y Sostenibilidad-Premio Misión Valladolid' distinguirá proyectos enfocados en la descarbonización, la eficiencia energética, la movilidad conectada, la economía circular y la renaturalización urbana. Esta categoría responde directamente a los compromisos asumidos por la capital en el marco de la Misión Climática 2030.

Por su parte, el Premio Innovación para Pymes y Startups Tecnológicas e Inteligencia Artificial reconocerá la labor de empresas emergentes y pequeñas empresas que desarrollen soluciones basadas en IA, machine learning, IoT, robótica o computación cuántica.

El objetivo de este galardón es "respaldar la automatización de procesos industriales y la digitalización de servicios públicos, garantizando que el avance de las tecnologías emergentes repercuta de forma directa en el bienestar ciudadano y la eficiencia productiva".

En la vertiente de cohesión e inclusión, el Premio Innovación en Bienestar Social, Salud y Silver Economy destinará su dotación a proyectos orientados a la teleasistencia, la salud digital y el envejecimiento activo.

Por ello, se valorarán especialmente las soluciones tecnológicas y dispositivos inteligentes que mejoren la autonomía personal, las capacidades funcionales y la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en la ciudad.

El certamen aborda también la transformación de la estructura productiva tradicional vallisoletana mediante dos galardones sectoriales como el Premio Innovación en el Sector Estratégico de Automoción, centrado en la electrificación, el vehículo conectado, la robótica avanzada y la fabricación inteligente; y el Premio Innovación en el Sector Estratégico de Agroalimentación, orientado a la digitalización 5.0, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector vitivinícola y 'foodtech'.

Como sexta disciplina, se incorpora el Premio Innovación a la Creatividad Artística, diseñado para apoyar a las industrias culturales y creativas que integran talento, diseño, audiovisual, patrimonio, videojuegos o artes escénicas con la tecnología. Este galardón busca dinamizar la economía creativa local y promover nuevos modelos de negocio sostenibles en el ámbito artístico.

Adicionalmente, el jurado presentará candidaturas y concederá el Reconocimiento Internacional a la Excelencia Vallisoletana, un galardón honorífico otorgado a personas o entidades con vinculación a Valladolid que destaquen por su proyección.

Todos los premios se entregarán en el transcurso de una gala que se celebrará el próximo mes de diciembre.

EL PROYECTO "SE ENRIQUECE" CON LAS BECAS INNOVA

La convocatoria de los I Premios IdeVa incorpora además el programa Becas InnoVa Ciudad de Valladolid, fruto de una nueva alianza de colaboración público-privada y centrado en el empleo y capacitación del talento.

La puesta en marcha del programa es posible gracias al compromiso de compañías referentes afincadas o con actividad en Valladolid como Abanca, Luce IT, Repsol, Telefónica, Horse, Quesos Entrepinares, Madison, la Fundación Rafael del Pino y Mozo Grau, que ofrecen a los participantes en el certamen oportunidades de contratación laboral, programas de prácticas de larga duración, estancias de investigación y becas internacionales en centros de prestigio como el MIT de Boston, entre otros.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

La convocatoria de los I Premios IdeVa está abierta a personas físicas mayores de 16 años, trabajadores autónomos, pymes, startups, cooperativas, asociaciones, universidades y entidades sin ánimo de lucro.

Cada candidato, que deberá tener domicilio social, sucursal o centro de actividad en Valladolid o en la Mancomunidad de Interés General y alfoz, además de al menos tres meses de actividad a fecha de cierre de la convocatoria, podrá presentar su proyecto a un máximo de tres categorías y deberá aportar una memoria descriptiva.

La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de un jurado independiente y multidisciplinar presidido por el decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida.

A él se unirán el director general de la Fundación Cotec, Jorge Barrero; la CEO de Amadix, Rocío Arroyo; el presidente de CEOE Valladolid. Carlos Magdaleno; el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana; el director de la Fundación Rafael del Pino, Vicente J. Montes; el gerente de la Fundación Universidad de Valladolid, Francisco Javier Zaloña; el director del Departamento de Investigación y Transferencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Francisco Javier Gutiérrez; el responsable de Relaciones Externas de Castilla y León en Michelín, Julián Cantalapiedra; la experta en Economía de Impacto e Innovación Social, TEDx Ambassador, Belén Viloria; Sandra Martínez, de Iberaval, y Susana Hernández Cordero, de la Escuela Superior de Diseño. Un representante de IdeVa actuará como secretario del Jurado.