El Ayuntamiento de Valladolid convocará 225 plazas en su OEP de 2026, de ellas 158 de turno libre, con 24 para policías

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, con un total de 225 plazas de las cuales 158 corresponden al turno libre y 67 a la promoción interna, y entre ellas las categorías más numerosas son agente de la Policía Municipal, con 24, auxiliar administrativo, con 23; y bomberos, con 13.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha detallado este acuerdo en rueda de prensa y ha subrayado que gracias a ello el Ayuntamiento "impulsa el refuerzo de los servicios públicos" con la inclusión de 225 plazas en la Oferta de Empleo Público, con lo que se superan las cifras de la convocatoria de 2025, cuando se publicaron 181.

La OEP, han explicado fuentes municipales, se ha elaborado conforme a la normativa estatal vigente, tomando como referencia los criterios establecidos en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023, que fijan las tasas de reposición de efectivos.

El Consistorio ha hecho uso de la posibilidad legal de incrementar la tasa de reposición, computando las bajas producidas desde el 1 de enero de 2025 a 31 de marzo de 2026. De esta manera, se anticipa la incorporación de nuevos empleados públicos, atendiendo a los servicios prioritarios.

El Ayuntamiento ha incidido en la "necesidad de avanzar hacia un marco más actualizado que permita a las entidades locales disponer de mayor capacidad para dimensionar adecuadamente sus plantillas". En este contexto, la oferta aprobada sigue las líneas marcadas en el I Plan Municipal de Gestión Integral de Recursos Humanos.

La oferta incluye tanto plazas de nuevo ingreso (turno libre) como procesos de promoción interna, por lo que las mismas fuentes destacan que "contribuye no solo al refuerzo de las plantillas, sino también al desarrollo profesional del personal municipal". Asimismo, se garantiza el cumplimiento de los principios de igualdad e inclusión, con la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado la incorporación de una tasa adicional de plazas vinculadas a procesos de jubilación parcial, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios en áreas consideradas esenciales.

La propuesta para el turno libre incluye un total de 153 plazas, de las que 86 son para personal funcionario y 67 para personal laboral. Entre los primeros se incluyen 24 plazas de agente de Policía Municipal: 23 de auxiliar administrativo; 13 de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil; doce de administrativos; cuatro de técnico medio de gestión; tres de técnico superior de administración general; dos de técnico medio de bibliología y archivística; y una plaza para técnico de riesgos laborales; auxiliar de bibliología y archivística, técnico superior de Movilidad y Transporte; técnico superior de Organización y técnico medio en Arquitectura e Ingeniería.

En personal laboral se convocan 44 plazas de peón, siete de oficial de primera en varios servicios; seis de oficial de segunda; cinco de conductores; dos de oficial de Oficios y Mecánicos; y una de ingeniero técnico agrícola o forestal.

Entre las 153 plazas, se reservan once para personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, y cinco de ellas serán para personas con discapacidad intelectual.

A estas se suman cinco plazas de peón añadidas en el turno libre para atender las jubilaciones parciales.

PROMOCIÓN INTERNA

Se prevén además 25 plazas de promoción interna y 42 para personal laboral. Entre las primeras se prevén 13 de administrativos; cuatro de auxiliares administrativos; dos de técnico medio de Gestión; y una para técnico superior de Administración General; sargento de Bomberos; suboficial de Bomberos, cabo, subinspector de Policía Municipal, e inspector.

En cuanto al personal laboral, entre los grupos más numerosos se incluyen ocho plazas de oficial de segunda de Jardinería; seis plazas para supervisor de actividades deportivas; tres para oficial de primera de Jardinería; otras tres para oficial de segunda de pavimentación en Servicio Público e Infraestucturas; además de dos de auxiliares vigilantes de bibliotecas; capataz; oficial de segunda de mantenimiento y auxiliar de Construcción en Espacio Público e Infraestructuras.

DIRECTOR TÉCNICO DEL LAVA

También se convocan como promoción interna la plaza de director técnico del Lava; ingeniero técnico agrícola o forestal; oficial de primera de Oficios; encargado de porteros, jefe de Unidad de deporte escolar, jefe de unidad de actividades recreativas; jefe de unidad de deporte para adultos y tercera edad, jefe de unidad de actividades acuáticas, técnico auxiliar deportivo, técnico de programas y recursos; encargado de equipo de conservación, técnico auxiliar de instalaciones eléctricas; y oficial del Servicio de Salud.

Dentro de las 67 plazas de promoción interna, el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad es de cinco; de las cuales tres corresponden a personal laboral y dos a funcionarios.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valladolid entiende que reafirma "su compromiso con unos servicios públicos de calidad, con el empleo estable y con una gestión responsable de los recursos públicos, en un contexto marcado por las limitaciones normativas estatales y la necesidad de seguir avanzando en la mejora de la administración local".

El Ayuntamiento ha destacado que durante el actual mandato "se han ofertado un total de 638 plazas en los tres últimos años".

Como consecuencia de estas OEP, y de la planificación semestral de convocatorias que viene publicando el Ayuntamiento, se encuentran en desarrollo más de 50 procesos de selección de funcionarios y laborales por turno libre y promoción interna, para la incorporación empleados públicos, entre los que destaca la convocatoria de 45 plazas de peón, 10 de administrativo y 21 de Técnico de Administración General.

El proceso de elaboración ha contado con la participación de la representación sindical en la Mesa General de Negociación, así como con los informes técnicos, económicos y de impacto de género preceptivos, reforzando así el carácter dialogado y transparente de la medida.