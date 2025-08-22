Ayuntamiento de Valladolid critica al PSOE por diseñar unos 'parkibicis' para utilizarlos "como trasteros"

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reprochado al Grupo Municipal Socialista que el diseño que la anterior corporación hizo de los 'parkibicis' estaba más encaminado a "usarlos como trasteros que a mejorar la movilidad".

Así lo ha señalado el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, a través de audio remitido a Europa Press en relaciones a la petición de los socialistas de bajar las tarifas de estas infraestructuras. En este sentido, el responsable del área ha recordado que las actuales tasas fueron aprobadas por el PSOE.

"Unas tarifas tan reducidas como que por 5 euros o 7 euros al mes se pueden utilizar las instalaciones, es decir, de 16 o 23 céntimos al día. El problema de los 'parkivicis' es el diseño que ideó el Gobierno socialista. Más que para facilitar la movilidad en bicicleta, era para utilizarlos como trasteros. Y además pretendían instalar 14 más a los que ya tenemos, cuando no hay demanda", ha añadido.

Así ha incidido en que el problema está en las "ubicaciones", algo que están acometiendo para que sea "más atractivo el servicio". "Y respecto a los dos 'parkivicis' en locales, el de las antiguas galerías de López Gómez y el de la Plaza del Milenio, se pondrán en servicio en septiembre, una vez finalizada las obras y los trámites", ha finalizado.