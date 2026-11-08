El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la 'Situación 2, aviso' por contaminación de partículas en suspensión

Archivo - Estación de medición de contaminación atmosférica - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este domingo, 8 de noviembre, la 'Situación 2, aviso' por contaminación de partículas en suspensión PM10 después de que a lo largo del sábado no se superasen los valores establecidos.

En concreto, el Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante el sábado no se ha superado en más de una estación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 50 microgramos (ug)/m3 como valor diario, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, se desactiva la 'Situación 2, aviso', establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, la cual fue activada el mismo sábado por la superación del valor diario de 50 ug/m3 de PM10 en más de una estación.

El Ayuntamiento ha recordado que la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.