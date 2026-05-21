El Ayuntamiento de Valladolid desestima el proyecto de hidrogenera que se planeaba instalar en Puente Jardín

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha mantenido una reunión este jueves con representantes de los vecinos del barrio de Puente Jardín para abordar su preocupación por la posible instalación de una hidrogenera en una parcela del entorno, la cual el Consistorio ha desestimado, según ha confirmado en el encuentro el edil del Partido Popular.

Uno de los representantes vecinales, Marcos de la Calle, ha mostrado en declaraciones a Europa Press el "alivio" de los vecinos ante la confirmación de la paralización del proyecto y también ha querido poner en valor lo logrado a través de la movilización del barrio.

De la Calle ha señalado que los representantes de los vecinos asistían al encuentro con "documentación técnica" para defender que la parcela afectada no era "idónea" para el proyecto de Hidrogenera, promovido por iniciativa privada, pero ha reconocido que no ha sido necesario incidir en ello porque "lo primero" que les ha trasladado el concejal es que el Ayuntamiento se había replanteado esta instalación.

El concejal, según fuentes municipales, ha explicado el marco administrativo que regula la concesión de licencias urbanísticas, ha recordado que el Ayuntamiento "debe actuar conforme a la normativa y al planeamiento vigente, en atención de todos los requisitos exigibles en cada proyecto".

Asimismo, Zarandona ha informado de que el Ayuntamiento había mantenido reuniones con los propietarios de la parcela para trasladar tanto la "preocupación municipal" como la "inquietud vecinal" sobre esta instalación, pese a que todavía no se había solicitado licencia para el proyecto.

Como resultado de estas gestiones, el Ayuntamiento ha señalado que los propietarios han decidido cancelar la iniciativa prevista para construir la hidrogenera en esta ubicación de la calle Frambuesa, "una decisión recibida con alivio por los vecinos y que pone fin a una preocupación ampliamente compartida en el barrio".

En cualquier caso, la asociación vecinal ha apuntado que todavía se reservará realizar un seguimiento de la parcela y prevé incluso proponer algún tipo de cambio de uso del suelo para que quede reflejada la imposibilidad de desarrollar proyectos de este tipo en el futuro. "Las corporaciones muinicipales cambian y ahora no se puede garantizar que en unos años nos encontremos con una sorpresa negativa", ha apuntado De la Calle.

El representante de Puente Jardín ha querido "valorar" la movilización vecinal, porque la gente del barrio "no tenia conocimiento", del proyecto, y tras la movilización se ha dado a conocer y el Ayuntamiento ha actuado en consonancia.