El Ayuntamiento de Valladolid despliega una 'mini estación' que medirá la calidad del aire en el interior de la ZBE

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, observa la nueva 'mini estación' de medición del aire. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado a usar la nueva 'mini estación' de medición de calidad del aire, adquirida por 57.000 euros, que tiene su primera ubicación junto a la calle San Felipe, en la que será nombrada plaza de la Radio, y que se utilizará para registrar la calidad ambiental dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha explicado que durante al menos un año esta estación móvil itinerará por distintos puntos de la ciudad, en el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, para comparar datos de calidad del aire y evaluar el impacto real de la misma.

Este martes ya se encuentra instalada en la que, según anunció en febrero el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se nombrará 'plaza de la Radio', frente a la iglesia de San Felipe Neri y en un entorno totalmente peatonal, y el edil del PP ha apuntado que la intención es que más adelante se traslada a otros lugares del centro como "Portugalete, plaza Mayor y plaza de San Miguel", ya que se trata de una estación móvil "muy fácil de trasladar por su reducido tamaño":

El propósito es repetir las medidas el año que viene en esos puntos en la misma época del año, si es posible.

Pellitero ha explicado la utilidad que tiene, para el equipo de Gobierno, medir la calidad del aire dentro de la Zona de Bajas Emisiones y en zonas peatonales, con el fin de "ver y comparar" el comportamiento de óxidos de nitrógeno y de partículas en suspensión, que son los contaminantes objeto de seguimiento conforme a la Ordenanza de la ZBE. Eso sí, el concejal ha reconocido que "todavía no ofrece datos".

Además, ha precisado el concejal, "siempre" se buscarán plazas que permitan no interrumpir la actividad de la ciudad, "aunque su tamaño no es muy grande", pero con el fin de que "no moleste".

La inversión ha sido subvencionada con cargo a los fondos Next Generation, que han servido para financiar el 90 por ciento de la inversión, que asciende a 57.382 euros.

La "versatilidad" de la estación, que en estos días se pone en marcha, además de facilitar su colocación en distintos puntos de la ciudad, permitirá localizar y confirmar la posición de las actuales estaciones, con el fin de comprobar que cumplen con los nuevos criterios de implantación que impone la nueva Directiva de Calidad del Aire, que entrará en vigor el 1 de enero de 2030.

García Pellitero ha aprovechado para destacar que Valladolid es "una de las ciudades que tiene casi la mejor red de control de calidad del aire", pues ha explicado que ya en el año 2010, en la etapa de Javier León de la Riva como alcalde, se instalaron cinco estaciones fijas, cuando "por normativa y por el número de habitantes" sólo se necesitarían dos.

Posteriormente, se sumó una estación móvil, a la que se denomina Laboratorio de Despliegue Rápido (LDR), que se mueve de ubicación cada año que actualmente está en La Overuela.

De este modo, la 'mini estación' móvil será la séptima propia de la RCCAVA, que como ha recordado García Pellitero, dispone además de otros tres puntos de control que pertenecen a la Junta de Castilla y León en el entorno de la ciudad, instalados en Fuente Berrocal, en la zona de Michelin y en la zona de la factoría de Renault, ya junto al término municipal de Laguna de Duero.

"Por lo tanto, la preocupación por la seguridad y por lo que respiran los vecinos de Valladolid es muy alta y es un compromiso de este equipo de gobierno y por eso hemos adquirido esta estación para reforzar y poder medir en las zonas donde hasta ahora no se medía", ha subrayado el concejal del PP.

Eso sí, tanto la nueva estación móvil 'mini' como la LDR, no proporcionan datos en tiempo real a la web municipal ni a la 'app' Vallaire, si bien los informes periódicos con los datos se subirán a la web.

CALIDAD DEL AIRE CON LA NORMATIVA DE LA ZBE

Alejandro García Pellitero ha incidido en que se puede decir que Valladolid "sigue cumpliendo con los límites que entrarán en vigor en enero del 2030" de modo que "ha mejorado mucho la calidad del aire en los últimos años", pues afirma que ha descendido más de un 30 por ciento los índices de contaminación.

A finales de mayo, ha avanzado, se presentará el informe de calidad del aire del año 2025, a la espera de conocer los índices de "descuento" que se aplican cada año debido a los episodios de intrusión de polvo africano, enviados por el Ministerio, con los que se ajustan las mediciones.