El Ayuntamiento de Valladolid destina 130.000 euros para impulsar la industria del videojuego

El Ayuntamiento aprueba el convenio con VAGDA para impulsar la industria del videojuego en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha aprobado el convenio de colaboración con la asociación 'Valladolid Game Development Association' (VAGDA), dotado con 130.000 euros, que agrupa a profesionales y empresas del sector, con el objetivo de reforzar el desarrollo del ecosistema local vinculado a la industria del videojuego y consolidar a la capital vallisoletana como un centro de referencia en contenidos digitales, innovación tecnológica y artes digitales en el ámbito nacional.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia municipal para impulsar sectores económicos emergentes vinculados a la digitalización, la formación tecnológica, la atracción de talento y el fortalecimiento del tejido empresarial especializado, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa, a cargo de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa) forma parte del Plan de Innovación y Ciudad Inteligente de Valladolid.

Además, dará vida al plan de acción de Tech Lab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León que abrirá sus puertas en la calle Valle de Arán de Valladolid, en el primer trimestre de 2026.

Este acuerdo de colaboración contribuye a reforzar las acciones que se llevarán a cabo en Tech Lab 1094 para consolidar este centro innovador como referencia tecnológica tanto regional como nacional.

Por un lado, se destinarán 50.000 euros para el apoyo económico directo a los estudios de desarrollo de videojuegos que se implanten en el Laboratorio Tecnológico, a través del Programa de Aceleración e Implantación Estratégica de Estudios (PAIE), impulsado por VAGDA.

Por otro lado, se invertirán 80.000 euros en acciones de promoción, formación, internacionalización y difusión sectorial, con el fin de reforzar la visibilidad de Tech Lab 1094, generar oportunidades de negocio, crear redes de colaboración con otros agentes del sector y posicionar a Valladolid en circuitos profesionales nacionales e internacionales.

IMPULSO A TECH LAB 1094

Ubicado en la ciudad y promovido por el Ayuntamiento con la colaboración de la Junta, el Centro incluye un equipamiento tecnológico de referencia que dispone de recursos de vanguardia para el desarrollo de contenidos digitales; entre otras instalaciones, un plató de producción virtual, una sala de captura de movimiento y una cúpula de fotogrametría.

Ofrece a empresas, profesionales y estudios un entorno de trabajo avanzado y colaborativo, orientado a la creación de productos innovadores, al desarrollo de prototipos y a la generación de proyectos empresariales en los ámbitos del videojuego, la realidad virtual, la producción audiovisual y las artes digitales.

El programa de aceleración (PAIE) permitirá que estudios de reciente creación o equipos especializados puedan contar con apoyo económico para sufragar parte de los costes asociados a su implantación en Valladolid, incluyendo gastos de traslado, licencias de software, servicios técnicos profesionales, adquisición de material o contratación de recursos especializados necesarios para las fases iniciales de sus proyectos.

Estos estudios dispondrán, además, de una plaza de trabajo en el centro de vanguardia y acceso a sus recursos tecnológicos, así como asesoramiento técnico y acompañamiento especializado, lo que permitirá impulsar tanto el desarrollo empresarial como la innovación digital y la creación de empleo cualificado.

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

Se llevarán a cabo otras acciones complementarias para dar visibilidad al Laboratorio como la generación de contenidos divulgativos, la formación de profesionales y la proyección de Valladolid como ciudad innovadora en el ámbito digital.

Entre ellas destacan la creación de elementos de identidad visual, el desarrollo de una web especializada, un podcast mensual, la producción de material promocional y el impulso de actividades formativas dirigidas a estudios independientes.

La colaboración con VAGDA permitirá, además, la participación en eventos internacionales como GAMACON (México), donde se podrán establecer redes de colaboración con entidades consolidadas del sector, así como la puesta en marcha de un podcast especializado con alcance nacional e internacional.

Una de las iniciativas más destacadas será la celebración del evento 'Devotion', un encuentro profesional de carácter anual que tendrá lugar en la Cúpula del Milenio y que reunirá a estudios, empresas, profesionales, estudiantes y público general en torno a actividades de formación, conferencias, talleres, demostraciones y sesiones de networking. Este evento se concibe como un espacio para el intercambio de conocimiento, la visibilización del talento local y la conexión del ecosistema vallisoletano con las tendencias globales del sector.