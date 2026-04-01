El Ayuntamiento de Valladolid destina 30.000 euros a la convocatoria 2026 de subvenciones a entidades de autoayuda

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a entidades de autoayuda correspondientes al año 2026, dotada con 30.000 euros.

Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas a asociaciones que desarrollen su labor en Valladolid a lo largo del año 2025, con el fin de fomentar acciones y actividades relacionadas con la protección de la salud, la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades en el ámbito de la salud pública.

La dotación económica total de estas ayudas asciende a 30.000 euros, que se destinarán a financiar programas y proyectos orientados a mejorar la salud individual -mediante iniciativas de autocuidado, entre otras- y colectiva, contribuyendo al bienestar general de la ciudadanía.

Asimismo, se apoyarán actuaciones dirigidas a la prevención de enfermedades, incluidas aquellas derivadas del contacto con animales (zoonosis) o factores ambientales.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las asociaciones de autoayuda que cumplan diferentes requisitos como estar legalmente constituidas, disponer de identificación fiscal, contar con sede o delegación en Valladolid, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y figurar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con fines relacionados con la salud.

Quedarán excluidas aquellas entidades que ya sean beneficiarias de subvenciones nominativas mediante convenios con el Ayuntamiento para fines similares, así como aquellas que no hayan justificado adecuadamente ayudas concedidas en convocatorias anteriores.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).