El Ayuntamiento de Valladolid destina cerca de 1,5 millones a distintas ayudas sociales para el año 2026

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su sesión celebrada este lunes las bases de distintas convocatorias correspondientes al año 2026, dependientes del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, por valor de 1.451.700 euros.

En concreto, se trata de las prestaciones económicas para la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social; de las ayudas económicas de carácter individual destinadas a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de las personas con dependencia, y de las ayudas económicas de carácter individual para el transporte de personas con movilidad reducida media el uso de taxis.

El concejal del Área, Rodrigo Nieto, ha destacado que las ayudas "constituyen un instrumento clave para garantizar la cobertura de necesidades básicas y prevenir situaciones de exclusión social" así como atención a las personas más vulnerables y con movilidad reducida.

El primero de los acuerdos hace referencia a ayudas para situaciones de emergencia social, con una dotación total de 1.350.000 euros. Estas prestaciones están destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social en el año 2026.

Tienen carácter esencial y constituyen un derecho subjetivo, garantizando la atención a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan los requisitos establecidos.

Las ayudas de emergencia social están destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia, tales como alimentación, cuidados personales esenciales, especialmente vestido e higiene, alojamiento temporal en casos de urgencia social, otras necesidades básicas, valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS).

Estas prestaciones de emergencia social tienen la consideración de esenciales, lo que implica que todas las personas que cumplan los requisitos establecidos tendrán garantizado el acceso a la ayuda, en el marco de los recursos disponibles.

El segundo acuerdo son ayudas para favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio ha aprobado también la convocatoria de ayudas de carácter individual destinadas a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de personas con dependencia a lo largo del año 2026, con una dotación total de 60.000 euros.

El objetivo de esta convocatoria es favorecer la permanencia de las personas en su entorno familiar, promover el mantenimiento de su autonomía personal y financiar la adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo que faciliten el desarrollo de las actividades cotidianas.

Las ayudas para adaptación funcional del hogar están destinadas a financiar intervenciones en la vivienda habitual de la persona beneficiaria, con el fin de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas que dificulten la autonomía personal.

Serán subvencionables, entre otras, las adaptaciones en aseos o baños, instalación de pasamanos en pasillos; instalación de rampas en el interior de la vivienda; colocación de barras asideras en aseos o baños; eliminación de peldaños o escalones interiores y exteriores; otras intervenciones que contribuyan a la mejora de la accesibilidad y la autonomía dentro del hogar.

Durante el año 2025, han recordado fuentes municipales, se concedieron un total de 67 prestaciones, de las cuales 25 correspondieron a adaptaciones funcionales del hogar y 42 a productos de apoyo, por un importe total de 60.000 euros.

Nieto ha destacado que "estas ayudas contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia, promoviendo su autonomía y permitiendo que puedan seguir viviendo en su entorno habitual con mayor seguridad y bienestar".

Las ayudas para el transporte de personas con movilidad reducida mediante taxis, por último, corresponden también al ejercicio 2026, con una dotación total de 41.700 euros.

El objetivo de esta convocatoria es dar respuesta a las demandas de transporte de las personas con movilidad reducida, a las que se busca facilitar la autonomía personal e integración social mediante el uso de taxis con licencia municipal de autotaxi expedida por el Ayuntamiento de Valladolid.

La cuantía a conceder se determinará en función de los ingresos económicos mensuales de la persona solicitante y de si utiliza o no silla de ruedas. Las ayudas oscilarán entre 100 y 450 euros.

Cabe señalar que durante el año 2025 se han concedido 114 ayudas, por un importe total de 41.700 euros, lo que "demuestra la estabilidad del programa y su importancia para garantizar un medio de transporte seguro, accesible y adaptado a las necesidades de las personas con movilidad reducida", ha añadido el concejal.