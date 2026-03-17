El Ayuntamiento de Valladolid ha destinado casi 73.000 euros al apoyo de los vecinos de la calle Goya tras la explosión

Archivo - Explosión en la calle Goya de Valladolid - PHOTOGENIC/ CLAUDIA ALBA - Archivo

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha destinado hasta la fecha casi 73.000 euros para apoyar a los vecinos afectados por la explosión en la calle Goya que tuvo lugar en verano de 2023.

En julio de 2024 ya se informó del primer paquete de ayudas por un importe de más de 37.000 euros en concepto de hoteles, ayudas de emergencia para el pago de alquiler, compensar gastos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o los recibos generados por Aquavall durante el tiempo transcurrido desde el siniestro.

Asimismo, desde el área de Urbanismo se tramitaron de manera inmediata las licencias necesarias para la reconstrucción de la estructura del edificio afectado, lo que permitió iniciar las obras de recuperación del inmueble, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, el 30 de diciembre de 2024, también se informó tras la Junta de Gobierno de una nueva cantidad: 5.670 euros de ayudas a fondo perdido, destinadas a atender las necesidades y paliar los perjuicios sufridos por los propietarios afectados por el incidente.

Ahora, el Consistorio ha aprobado el inicio del procedimiento para la concesión de las últimas ayudas directas destinadas a los propietarios de viviendas afectadas por la explosión ocurrida el 1 de agosto de 2023 en el número 32 de la calle Goya, por un importe total de 30.000 euros.

Este mecanismo permite la concesión directa de ayudas cuando concurren razones de interés público, social, económico o humanitario que justifican la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública.

En este caso, la medida responde a dichas circunstancias, con el objetivo de contribuir a atender las necesidades y perjuicios sufridos por los propietarios de las viviendas afectadas por la explosión.

La finalidad de estas ayudas es reforzar el apoyo a los vecinos que han tenido que afrontar daños en sus viviendas, prestando especial atención a aquellos que han tenido que realizar obras para garantizar el acondicionamiento y la habitabilidad de sus hogares.

La convocatoria regula la concesión de subvenciones directas por una cuantía de 700 euros, dirigidas a las personas físicas propietarias de una vivienda situada en los números 30 y 32 de la calle Goya, afectadas por la explosión registrada en el número 32.

Asimismo, dicha ayuda podrá incrementarse en 500 euros adicionales en aquellos casos en los que haya sido necesario realizar obras en el interior de la vivienda para su acondicionamiento y posterior uso, con el objetivo de facilitar la restitución efectiva de las viviendas a condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y uso.

ATENCIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento también ha remarcado que desde que se produjo el accidente se mantuvo un contacto constante con los vecinos afectados por la explosión y se pusieron en marcha diferentes medidas de apoyo.

En los primeros momentos tras el suceso, el Consistorio reubicó en hoteles a las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas, asumiendo el coste de estos alojamientos hasta que los seguros correspondientes se hicieron cargo de los gastos.

Además, los servicios municipales han realizado un seguimiento continuado de la situación de los afectados.