El Ayuntamiento de Valladolid elige con dos días de adelanto a los integrantes de las 374 mesas electorales

Celebración del Pleno extraordinario en Valladolid para la elección de los miembros de mesas electorales del 29 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha elegido, mediante una aplicación informática y durante el desarrollo de un breve Pleno extraordinario en la mañana de este jueves, a los 1.122 miembros titulares y sus suplentes de las 374 mesas que se prevé constituir en la jornada de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al tiempo que se ha preseleccionado una reserva de "diez personas" para contar con provisión ante casos en los que el titular y los dos suplentes justifiquen su no asistencia de manera previa.

La sesión, para cuya celebración este jueves el Ayuntamiento ha tenido que recibir autorización dado que el calendario del proceso electoral fija los sorteos de mesas a partir del 31 de octubre, ha comenzado poco después de las 9.00 horas con la petición por parte del alcalde, Jesús Julio Carnero, de guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario que se produjo este jueves en Urda (Toledo).

A continuación, el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Mozo Amo, ha explicado el funcionamiento del proceso, que se lleva a cabo mediante una aplicación que en algo menos de cinco minutos ha realizado toda la selección.

Para las elecciones generales convocadas justo dentro de un mes está prevista la formación en la ciudad de 374, en las cuales hoy se ha elegido a 1.122 titulares --presidente y dos vocales-- y a dos suplentes por cada uno de los puestos, por lo que la cifra total de seleccionados es de 3.366, que comenzarán a ser notificados una vez los servicios municipales descarguen los datos y pongan marcha este proceso.

Previamente, se prevé que a lo largo de la mañana de este jueves, el Ayuntamiento de Valladolid habilite en su página web (Valladolid.es) un enlace para consultar el resultado del sorteo, en el que mediante introducción del DNI los vallisoletanos podrán consultar si figuran o no figuran como titular o suplente de alguna mesa.

El censo electoral para estos comicios en Valladolid es de 242.086 personas, pero no todas ellas han entrado en el procedimiento de elección, dado que para ser miembro de una mesa hay que tener entre 18 y 70 años --nacidos entre el 29 de noviembre de 1956 y el 29 de noviembre de 2008-- en la jornada electoral y se requiere una titulación mínima de Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado para el puesto de presidente.

El secretario ha explicaod que este acto se ha llevado a cabo dos días antes del inicio del plazo marcado por el reglamento de las elecciones generales del 29N, que fija oficialmente los sorteos de mesas entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Para esa adelanto el Ayuntamiento ha recibido autorización previa.

Además, en el proceso de elección automático se ha realizado una amplia reserva de personas, hasta diez por cada puesto, para que en el caso de que "fallen" los titulares y suplentes en una mesa no sea necesario convocar otro Pleno extraordinario para volver a elegir miembros en esos puestos.

De este modo, en total, la aplicación ha elegido a unas 16.000 personas, aunque quienes hayan sido incluidos en esa reserva sólo serán notificados si es necesario citarlos porque los titulares y los suplentes hayan excusado su participación en la jornada electoral.

La elección de todas estas personas, ha precisado Mozo Amo, se ha realizado de manera telemática y "directamente a través de la oficina del censo electoral", con los datos que tiene en sus archivos mediante un sistema informático que "garantiza total y absoluta transparencia y total y absoluta veracidad del sorteo".

En la sesión se ha contado con la presencia de 25 de los 27 concejales de la Corporación, ya que Cristina Colino, de VTLP, ha comunicado la imposibilidad de asistir, mientras que la 'popular' Mercedes Cantalapiedra lo ha hecho de forma telemática.

El pleno ha durado aproximadamente doce minutos.