Ayuntamiento de Valladolid espera el informe para recurrir sentencia de la ZBE y da "pasos" para una nueva ordenanza

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento está "a la espera" del informe sobre el recurso contra la sentencia del TSJCyL que anula la ordenanza reguladora, al tiempo que da "pasos iniciales" para la redacción de un nuevo texto y estudia la suspensión de las sanciones.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado por la situación de la Zona de Bajas Emisiones, que ha recordado que sigue en vigor "en tanto en cuanto la sentencia no sea firme", tras la llegada a la Plaza Mayor de una docena de vehículos históricos Renault 4/4 como parte de una comitiva que conmemora el 75 aniversario de la historia de la marca en España y en Valladolid.

Carnero ha resumido la situación en que el Ayuntamiento estudia "todo el ámbito de actuación" relativo a la ZBE, al ser preguntado en concreto por el compromiso adquirido en el Pleno municipal el pasado 30 de marzo para suspender el régimen sancionador ligado a dicho área restrictiva.

También ha asegurado que esperan "el correspondiente informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento" y estudia cómo "haya de ser" dicho recurso.

En cuanto al texto de la ordenanza ha añadido que se dan "los pasos iniciales" para "proceder a tener más pronto que tarde una nueva ordenanza".

En cualquier caso, ha incidido en que la actual normativa "sigue en vigor", porque la ordenanza, "en tanto en cuanto la sentencia no devenga firme, sigue en vigor".