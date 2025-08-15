Ayuntamiento de Valladolid estudiará soluciones para la calle Venus y critica a PSOE por no abordarlas en su gestión

Archivo - El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa , Francisco Blanco, ha asegurado que el Ayuntamiento de Valladolid estudiará las reclamaciones vecinales sobre la situación en la calle Venus, en el barrio de La Victoria, con el objetivo de evaluar su viabilidad técnica y urbanística y "alcanzar la mejor solución posible".

En respuesta a las críticas lanzadas por el Grupo Municipal Socialista por la presencia de vehículos que bloquean la entrada y salida de domicilios en la citada vía, Blanco ha señalado que la propuesta podría encajar en el marco de los proyectos de entornos escolares seguros que el Ayuntamiento desarrolla en el barrio.

En lo relativo al aumento de plazas de estacionamiento, ha indicado que podría abordarse en el arreglo del aparcamiento de la plaza de la Solidaridad, actuación que, ha recordado, "el anterior equipo de Gobierno fue incapaz de solucionar en ocho años".

En este sentido, el concejal 'popular' ha reprochado al exconcejal de Movilidad y Espacio Urbano, el socialista Luis Vélez, que "ahora reclame una solución urgente" cuando durante ocho años ha sido responsable del área competente y "se ha dado cuenta del problema un 15 de agosto, ocho años después".

"El compromiso del equipo de Gobierno es seguir trabajando por Valladolid para mejorar su seguridad, la accesibilidad en todos los barrios y, en particular, atender las reclamaciones de la calle Venus para alcanzar la mejor solución posible", ha subrayado.