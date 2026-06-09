El Ayuntamiento de Valladolid facilitará un alojamiento a la familia afectada por el incendio en Parque Alameda

Policía y Bomberos en el barrio de Parque Alameda tras la extinción del incendio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid lleva a cabo las actuaciones correspondientes para facilitar un alojamiento a la familia afectada por el incendio que se produjo en la noche de este lunes en la calle Montes Torozos, en el barrio de Parque Alameda.

Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ha querido señalar que "no ha habido que lamentar daños personales" por este aparatoso incendio, que se originó, al parecer, por la explosión de una bombona de gas en una barbacoa.

Sí que se produjeron daños en una de las viviendas de la calle Montes Torozos, por lo que Carnero ha apuntado que se llevan a cabo las actuaciones para facilitar a la familia afectada un alojamiento "necesario en estas circunstancias tras quedarse sin vivienda".