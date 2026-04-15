El Ayuntamiento de Valladolid facilitará o promoverá la construcción de 4.000 nuevas viviendas hasta 2030, el 50% VPO

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y representantes del equipo de Gobierno junto a jóvenes de la ciudad, antes de la presentación del Plan Municipal de Vivienda 2026-2030.- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, un documento que contempla una inversión de 92 millones de euros en esta materia en la ciudad en la que el equipo de Gobierno incluye fondos propios, de otras administraciones y de la promoción privada y con los que, entre otras cosas, se promoverán 4.000 nuevas residencias, en torno al 50 por ciento de protección oficial.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este plan "de mínimos" en el Espacio Joven Rondilla acompañado por el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, y la concejal delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque, ya que una de las intenciones principales del Plan es facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.

El alcalde ha hablado de una cifra total de inversión de 92 millones de euros para promover el acceso a la vivienda "a precios asequibles para jóvenes, personas mayores y familias" de Valladolid, si bien esas cantidades ha matizado que no procederán enteramente de las arcas municipales, sino que se cuenta también con fondos de los planes de vivienda de la Junta, del Estado, de los fondos Next Generation de la Unión Europea y con la inversión privada.

El plan prevé nuevas promociones, compra de inmuebles y salida al mercado del alquiler de viviendas actualmente vacías, con la cifra de la construcción de hasta 4.000 viviendas nuevas, la mayor parte de ellas concentradas en zonas como La Florida, Zambrana y Cañada Real, de las cuales en torno al 50 por ciento serán protegidas.

El plan parte de un contexto "inflacionario", de "escasez de vivienda en el mercado", que provocan un aumento continuado de los precios de venta y alquiler, situados actualmente y de manera respectiva en medias de 2.029 y 9,7 euros por metro cuadrado. Todo ello dificulta que los jóvenes y las familias puedan acceder a las viviendas "en condiciones medianamente dignas", por lo que el plan se dirige primordialmente a favorecer el derecho a la vivienda "desde el incremento de la oferta".

Carnero ha contrapuesto este modelo de política de vivienda con el del Gobierno de España, que a su juicio lleva a cabo una "intervención desmesurada" que provoca "efectos perniciosos" en el mercado, lo que justifica actuar para facilitar "la oferta por un lado y la demanda por otro".

ACTUACIONES EN SUELO

En materia de suelo, Carnero ha asegurado que el Ayuntamiento facilitará o promoverá directamente hasta 4.000 nuevas viviendas, sobre todo en nuevas zonas como La Florida, Zambrana y Cañada Real.

Estas promociones se suman a las que tiene en marcha la Junta, de la mano del Ayuntamiento, en Valladolid, con en torno a 600 viviendas ya en construcción o tramitación.

La inversión en estas promociones recogidas en el Plan se cifra en 38,4 millones de euros.

MÁS VIVIENDAS EN EL PARQUE MUNICIPAL

El otro ámbito de actuación es el parque municipal de vivienda destinada al alquiler, en el que se parte con el objetivo de aumentar la cifra de viviendas disponibles, mediante nuevas promociones destinadas al alquiler, como la de la avenida de Burgos, la adquisición de viviendas de segunda mano con "garantías" y la conversión de locales comerciales en desuso en viviendas.

Precisamente, el alcalde y los concejales han visitado, tras la presentación, una promoción de vivienda promovida por VIVA en el entorno de la avenida de Burgos con 47 viviendas que se encuentran en construcción y que se destinarán al alquiler, en un proyecto en el que se invertirán unos 7 millones de euros.

En esa misma manzana, situada en la calle Eneldo, el alcalde ha anunciado otra promoción de 120 viviendas también dependientes de VIVA, cuyo proyecto saldrá a concurso antes de que concluya el presente ejercicio.

Como ha precisado el concejal de Urbanismo, el parque de vivienda municipal cuenta actualmente con un total de 500, y ha insistido en negar que, como ha criticado en varias ocasiones el Grupo de Valladolid Toma la Palabra "90" de ellas se encuentren vacías.

El edil del PP ha defendido que casi la mitad de ellas, 38, se encuentran pendientes de reformas importantes porque, lo que atribuye en buena parte a que el anterior equipo de Gobierno no las adquirió siguiendo un criterio de "calidad" o de "cumplir parámetros que permitieran ponerlas en el mercado en un breve período de tiempo. "Varias" más forman parte de una 'bolsa' que se reserva para poner a disposición de entidades del tercer sector, de modo que la cifra de viviendas vacías en el parque municipal es actualmente de 21, que según Zarandona es "razonable" para mantener una "oferta continua".

TRANSFORMACIÓN DE LOCALES EN VIVIENDAS

Un nuevo ámbito de actuación será la transformación de locales en desuso en viviendas habitables, que comenzará por llevarse a cabo en cuatro inmuebles de titularidad municipal situados en promociones de VIVA que se convertirán en 13 viviendas. Del mismo modo, el Ayuntamiento prevé adquirir locales cerrados en los barrios para llevar a cabo transformaciones.

Se promoverán también ayudas para los propietarios que incorporen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, en una política diferente al sistema ALVA que puso en marcha el anterior equipo de Gobierno y en el que el Ayuntamiento actuaba como un intermediario para garantizar el alquiler en condiciones seguras. Sin embargo, Zarandona estima que ese sistema carecía de "seguridad jurídica".

ENDURECIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL ALQUILER MUNICIPAL

En cuanto al acceso al alquiler municipal, el plan va a incorporar una serie de medidas para dar facilidades a los vallisoletanos pero también Carnero ha hablado de condiciones que suponen un endurecimiento para acceder al alquiler municipal, pues se valorará en mayor medida a los interesados con al menos tres años de empadronamiento previo para acceder a "programas sociales", cuando hasta ahora se pedía sólo uno, y se excluirá de "cualquier beneficio" a personas vinculadas con procesos de ocupación ilegal de vivienda.

Tanto el regidor como Zarandona han recalcado los problemas que genera la ocupación ilegal, que entre otras consecuencias afirman que también provoca que las viviendas afectadas por estos procesos no "afloren" al mercado. El edil ha añadido que seis de las viviendas del parque municipal se encuentran actualmente ocupadas de forma ilegal.

Por otra parte, se destinarán 8,6 millones de euros para continuar la rehabilitación y renovación del parque de viviendas en Valladolid. Se continuará con el Plan de Rehabilitación y Mejora de Áreas Residenciales, con especial atención a aquellas zonas que más intervención requieren por su antigüedad o por las necesidades técnicas en la actualidad, entre las que ha mencionado el entorno del 29 de octubre, que se paralizó durante el anterior mandato municipal.

Asimismo, ha apuntado la posibilidad de detectar en el centro urbano o en los barrios ámbitos en los que se puedan declarar entornos residenciales para la rehabilitación a través de programas estatales.

MEJOR GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA

En este apartado, Carnero ha detallado que la apuesta por mejorar la gestión de la política municipal de vivienda pasa por realizar "un análisis necesario de los datos y obtener así conocimiento de la realidad de la ciudad", a lo que se destinarán 5 millones de euros.

Entre las medidas previstas están la creación del Observatorio Municipal de la Vivienda; la elaboración de un censo de edificios residenciales deshabitados o en ruina y de solares residenciales vacantes; la creación de un mapa de barrios degradados; la elaboración de un censo de núcleos de chabolismo e infraviviendas; y la implantación de un nuevo modelo de atención al ciudadano que facilite la gestión de los trámites relacionados con la vivienda.