Ayuntamiento de Valladolid habilita 25 plazas en albergue y reparte 70 sacos para personas sin hogar por la ola de frío

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha un dispositivo especial para hacer frente a la llegada de la ola de frío, por lo que ha reforzado los recursos de atención a las personas sin hogar, con el objetivo de garantizar "su seguridad y bienestar durante los meses más duros del invierno".

En concreto, desde el pasado 10 de diciembre, se han habilitado 25 plazas en el albergue, que permanecerá en funcionamiento durante un mínimo de dos meses de manera continuada, en función de las condiciones meteorológicas y las necesidades detectadas, además de repartir 70 sacos de dormir para quienes estén en la calle.

Con el inicio del dispositivo por bajas temperaturas, el Ayuntamiento se ha coordinado con las entidades que cuentan con equipos de calle y trabajan de forma habitual con personas sin hogar.

En este trabajo coordinado han participado Cruz Roja, Cáritas, Red Íncola e Intras, reforzando así la red de atención social en la ciudad, añade el Consistorio a través de un comunicado.

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha adquirido 70 sacos de dormir, que están siendo distribuidos entre las personas que permanecen en situación de calle, como medida adicional de protección frente a las bajas temperaturas.

"Con este conjunto de actuaciones, Valladolid reafirma su compromiso con la atención a las personas más vulnerables y con una respuesta coordinada y eficaz ante los episodios de frío extremo", señalan desde el Ayuntamiento.