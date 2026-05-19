El Ayuntamiento de Valladolid habilitará una asesoría sobre acceso a la vivienda en los espacios jóvenes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la concejal delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque, y la directora del Servicio de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento, Raquel Carracedo, y el concejal de Servicios Sociales Rodrigo Nieto - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este martes el balance del primer año del V Plan de Juventud municipal, en el que ha destacado el trabajo que se puede hacer en base a sus actuaciones para promover la emancipación y la búsqueda de vivienda, y así el regidor ha avanzado que se pone en marcha en los espacios jóvenes un servicio de asesoría sobre acceso a la vivienda.

Ésta es una de las actuaciones que ha avanzado el alcalde de la ciudad, tras la presentación del balance del Plan, que según Carnero ha puesto en marcha, desde su presentación el 25 de febrero de 2025, 109 de las acciones recogidas, lo que supone un 83 por ciento de las 132 previstas en total.

El primer ámbito de actuación repasado por el alcalde ha sido la emancipación joven, uno de los "ejes prioritarios" para el Ayuntamiento, y en el que se trabaja, entre otros, en el ámbito de el acceso a la primera vivienda.

En este sentido, Carnero ha anunciado una "nueva asesoría de vivienda joven" que se pondrá en marcha en los Espacios Jóvenes, un servicio gratuito que ofrecerá orientación, información y acompañamiento ante cualquier duda relacionada con vivienda, alquiler, recursos o acceso a programas específicos.

Esta nueva asesoría se incorpora a las ya existentes en materia psicológica, laboral, legal, creativa y afectivo-sexual, y estará disponible previa solicitud a través de la página web de los Espacios Jóvenes.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado una campaña específica de información sobre alquiler joven, desarrollada en colaboración con VIVA, con el objetivo de acercar recursos, ayudas e información útil a las personas jóvenes a través de los distintos canales de comunicación municipales.

Esta campaña se lanzará desde este martes en las redes sociales del Ayuntamiento y de Juventud.

En este ámbito, durante 2025 se han desarrollado cuatro programas específicos de vivienda dirigidos a jóvenes, en los que se ha facilitado el acceso a 59 jóvenes. En cualquier caso, Carnero ha señalado que el "grueso" de las actuaciones en materia de vivienda joven se "encauzan" a través de la Junta de Castilla y León y sus promociones públicas, para las que existe un registro de demandantes.

También se han emitido 30 publicaciones informativas en redes sociales, en medios de comunicación, redes sociales y Spotify.

En materia laboral, los Espacios Jóvenes han atendido a 117 jóvenes a través del servicio de asesoramiento laboral, resolviendo un total de 293 consultas. Asimismo, el convenio 'Valladolid es Talento Joven', impulsado junto a la Cámara de Comercio e Ideva, ha permitido desarrollar acciones vinculadas al emprendimiento, la innovación y la transformación digital, con más de 580 participantes entre programas como 'Pizza and Coke and Blah Blah Blah', visitas a empresas y píldoras digitales.

En relación con el estudio, el servicio de estudio nocturno y diurno en Espacios Jóvenes, impulsado por el nuevo gobierno municipal, ha alcanzado los 3.500 usuarios, mientras que las salas habilitadas en Centros de Vida Activa han superado los 14.900 usos, reforzando así el aprovechamiento eficiente de los recursos municipales.

Como ha señalado Carnero, Valladolid cuenta con 63.444 jóvenes de entre 14 y 35 años, lo que representa el 21 por ciento de la población de la ciudad y el alcalde ha cuantificado el número de "impactos" generados en su primer año de ejecución, con 67.701 impactos en usuarios "puesto que muchos de ellos hacen un uso recurrente de los diferentes servicios que ofrece la Concejalía de Juventud".

A este respecto, Carnero ha puesto de manifiesto que "este balance demuestra que Valladolid es una ciudad que apuesta por su juventud con hechos, recursos y políticas útiles, escuchando sus necesidades reales y ofreciendo oportunidades en ámbitos fundamentales como el empleo, la vivienda, la salud mental, la cultura o el ocio saludable".

TERCER ESPACIO JOVEN "EN LOS PRÓXIMOS AÑOS"

Otra de las novedades en las que ha incidido Carnero es el proyecto del que será el tercer Espacio Joven de la ciudad, que se ubicará en una parcela situada entre el Centro de Vida Activa de Parquesol y la Comisaría de la Policía Nacional.

Lo más inmediato en esta cuestión es la "próxima" puesta en marcha de un concurso de ideas, cuyo resultado se conocerá "a finales de año", con el objetivo de "hacer realidad" el Espacio Joven de Parquesol "en próximos ejercicios" para atender a las necesidades de dicho barrio, con la diferencia respecto a los ya existentes de que se aprovechará la cercanía con el Centro de Vida Activa para conectarlo "de manera intergeneracional".

REFUERZO DE LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR EMOCIONAL

Otro de los aspectos destacados del balance ha sido el refuerzo de los recursos vinculados a la salud mental y emocional de la juventud. El servicio gratuito de asesoramiento psicológico en los Espacios Jóvenes ha atendido a 53 jóvenes durante 2025, con apoyo profesional y orientación inicial ante situaciones de malestar emocional o psicológico.

Asimismo, la asesoría afectivo-sexual ha gestionado 16 consultas, mientras que el Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con el servicio de orientación psicológica de la Universidad de Valladolid.

También se han impulsado talleres de alimentación saludable, con un total de 8 talleres con 73 participantes, la gran mayoría mujeres, y la segunda edición del certamen 'Pucela Chef' (60 participantes en cada edición).

El balance presentado refleja también la "consolidación de los programas municipales de ocio alternativo saludable". Las iniciativas Vallatarde y Vallanoche han superado conjuntamente los 30.000 participantes, con un total de 423 actividades desarrolladas, muchas de ellas en el ámbito del deporte y la actividad física.

A ello se suma la celebración de Campajuvas, la fiesta juvenil navideña y solidaria organizada por la Concejalía de Juventud en torno al 20 de diciembre, que reunió a más de 1.540 participantes.

En el ámbito cultural y artístico, el Espacio Joven Sur acogió durante el año más de 70 actividades entre exposiciones, conciertos, teatro y uso del estudio de grabación, con más de 4.000 jóvenes participantes.

El alcalde ha destacado igualmente el crecimiento de la participación juvenil y la consolidación de los Espacios Jóvenes como puntos de encuentro, formación y convivencia. Durante 2025 se registraron más de 11.490 participaciones en actividades y recursos de los Espacios Jóvenes, además de 22 actividades formativas y 46 talleres con más de 1.200 participantes.

Entre las iniciativas más innovadoras figura el programa de voluntariado 'Red 360: Espacios que conectan', mediante el cual jóvenes informan a otros jóvenes sobre los recursos municipales disponibles. Actualmente participan diez personas voluntarias de entre 15 y 22 años y ya se han realizado visitas informativas a más de diez centros educativos.

En el ámbito de la comunicación, el perfil de Juventud en Instagram supera ya los 2.600 seguidores y se han puesto en marcha nuevas herramientas digitales y canales de información para seguir acercando las políticas municipales a la juventud. Compromiso con la juventud y nuevas actuaciones en 2026.

Carnero ha presentado el balance acompañado por la concejal delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque. También ha participado en el acto el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.