Ayuntamiento de Valladolid homenajeará a AECC con un monolito en la plaza de Zorrilla junto a una gran bandera de España

Presentación del proyecto de homenaje a la AECC en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles el homenaje que rendirá a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con un monolito conmemorativo que se instalará en la plaza de Zorrilla, lugar del que suele partir la Marcha que organiza la entidad en la ciudad desde hace 15 años, e instalará junto a él una bandera de España de "grandes dimensiones" ya que considera a ambos "símbolos de unidad".

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha presentado este miércoles el proyecto en una rueda de prensa acompañado por el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, y el escultor Gonzalo Coello, que se encargará de crear el monumento conmemorativo.

El regidor ha explicado que en la última edición de la Marcha Contra el Cáncer, en octubre del pasado año, el presidente de la entidad en la provincia le planteó llevar a cabo algún reconocimiento a este evento que cada año reúne a decenas de miles de andarines que colaboran con la investigación en la lucha contra el cáncer y que en 2026 celebra la edición número 15.

Así se comenzó a "dar vueltas" a cómo se podía hacer un homenaje y se llegó al planteamiento de la instalación de un monolito, encargado al vallisoletano Gonzalo Coello, hijo del escultor Andrés Coello fallecido hace unos meses.

Y, con la idea "clara" de que "el cáncer es completamente transversal, pero si hay un hecho significado para todos los españoles que también es transversal como es la bandera", por eso, junto al monolito que se ubicará próximo a la puerta del Paseo del Príncipe del Campo Grande, en la plaza de Zorrilla, se instalará una enseña nacional "de grandes dimensiones", con un mástil de 30 metros de altura y una superficie de tela de 150 metros cuadrados, con lo que será "una de las más grandes del país".

La bandera de España ondeará diariamente, pero en el día que se celebra la marcha contra el cáncer así como en otras fechas señaladas relacionadas con esta lucha, como el día de la cuestación, o el día mundial de la investigación contra el cáncer, se instalará una bandera de la AECC.

Por su parte el monolito, como ha explicado su autor, el monolito será un bloque cúbico de piedra "austero y muy sencillo" ornamentado con relieve y que llevará como lema "La asociación de todos contra el cáncer", una frase en la que Artemio Domínguez considera muy importante la palabra "todos".

La intención es que el monolito y la bandera estén instaladas antes del 25 de octubre, cuando se celebra este año la Marcha Contra el Cáncer de Valladolid.

La actuación es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación Española Contra el Cáncer y varias empresas patrocinadoras como Acor, Ascensores Zener, Entrepinares, Fundación Caja Rural de Zamora, Mecanizados Aceves y Mozo Grau Implantes Dentales, "ejemplo de una alianza entre instituciones públicas y tejido empresarial al servicio de una causa común. Tal y como ha manifestado el alcalde".

El cáncer, como han recordado Carnero y Domínguez, constituye este miércoles el principal problema sociosanitario del mundo y en España se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán esta enfermedad a lo largo de su vida.

Ante esta realidad, la misión de la Asociación Española Contra el Cáncer es "aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que provoca el cáncer, impulsando una respuesta basada en la equidad, la humanización de la atención y el apoyo decidido a la investigación".

Valladolid, han incidido, se ha convertido en "un referente nacional de solidaridad frente al cáncer" con una Marcha Contra el Cáncer que, como ha recalcado el presidente, "es la más multitudinaria de España" y reúne cada año a más de 54.000 participantes, y que desde su inicio en 2012 ha reunido a "medio millón" de andarines.

"La marcha no sólo es el hecho de andar, el hecho relevante es que ese medio millón de personas que ha participado ha aportado 7 millones de euros que se han podido destinar a la investigación. Como ha recordado Artemio Domínguez todo ello contribuye a la búsqueda por parte de la AECC del objetivo de que en 2030 el 70 por ciento de los pacientes de cáncer sobreviva a la enfermedad.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valladolid cuenta actualmente con 17.000 socios, 1.300 voluntarios, 89 delegaciones locales y 29 profesionales que trabajan en su sede de la calle Claudio Moyano 26, donde se ofrece atención psicológica, atención social, nutrición, logopedia, ejercicio oncológico, fisioterapia, voluntariado de acompañamiento y testimonial, préstamo de material ortoprotésico y de pelucas, piso de acogida y talleres psicoterapéuticos, entre otros servicios. A

demás, mantiene presencia en los hospitales de la provincia y ofrece atención las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 900 100 036.