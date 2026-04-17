Ayuntamiento de Valladolid iluminará Cúpula del Milenio y fachada del Consistorio en el Día Munidal de la Hemofilia

Un momento de la presentación de los actos. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid iluminará de color rojo la Cúpula del Milenio y la fachada de la Casa Consistorial con motivo del Día Munical de la Hemofilia, que se celebra todos los 17 de abril y con lo que se quiere dar visibilidad a esta patología.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y el presidente de la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia, José Antonio Pascual, han presentado los actos para conmemorar el día de una patología que, por prevalencia, se considera rara.

Además de la iluminación en rojo de monumentos destacados de Valladolid y Palencia, se procederá a la difusión del Día Mundial tanto en el interior y el exterior de los autobuses de Auvasa como en las marquesinas de sus paradas.

También se llevará a cabo el reparto de carteles informativos de la conmemoración en hospitales, centros de salud, y centros cívicos de nuestras provincias (Valladolid y Palencia) como en otras provincias de Castilla y León que no cuentan con asociación, hasta un total de 450 carteles.

Así mismo se han repartido y colocado carteles en las farmacias de toda la provincia de Valladolid y Palencia. Por último, se llevará a cabo una concentración de socios, familiares y amigos de la Asociación ante la Cúpula del Milenio iluminada en rojo.

La asociación cuenta con un espacio cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid para centralizar las actividades y atender a los socios y público en general.