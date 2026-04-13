Ayuntamiento de Valladolid impulsa la construcción de 64 viviendas con garaje y piscina y locales en Los Santos-Pilarica

Parcela en la que se ubicará la promoción de 64 viviendas en Los Santos-Pilarica. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su reunión de este lunes el proyecto básico promovido por Landcompany 2020, en una parcela de más de 5.600 metros cuadrados del sector de Los Santos-Pilarica, con un total de 65 garajes, 64 trasteros, piscina y espacios ajardinados.

Se trata, concretamente, de la parcela 8 del Sector 16 'Santos-Pilarica'.

El proyecto contempla la edificación de un conjunto residencial formado por 64 viviendas, acompañado de 65 plazas de garaje, 64 trasteros, piscina, zonas ajardinadas y tres locales comerciales, en una parcela con una superficie total de 5.686 metros cuadrados .

El proyecto plantea un edificio configurado como un bloque continuo que discurre en paralelo a las calles Asteroide, Cometa y Cosmología, con retranqueo respecto a las parcelas colindantes.

El inmueble contará con tres portales y tres núcleos de comunicación vertical, y se desarrollará en planta sótano, planta baja, cinco alturas y ático.

En la planta sótano se ubicará el aparcamiento con capacidad para 65 vehículos, así como 64 trasteros.

La planta baja albergará los accesos a las viviendas a través de tres portales, así como tres locales comerciales, cuartos de instalaciones, un espacio destinado a la comunidad, cuarto de bicicletas, además de una vivienda de dos dormitorios con jardín. Asimismo, se habilitará la rampa de acceso al garaje y una zona libre semicubierta.

El complejo residencial dispondrá también de un espacio ajardinado con piscina y zona de juegos, contribuyendo a la calidad de vida de los futuros residentes.

Las plantas primera a quinta darán cabida a un total de 55 viviendas, mientras que la planta ático contará con otras ocho viviendas adicionales.

El Ayuntamiento de Valladolid ha mencionado en el comunicado enviado a los medios El presupuesto de ejecución material del proyecto por parte de la promotora, que asciende a 5.300.000 euros, "lo que supone una inversión relevante para el desarrollo urbanístico del sector".