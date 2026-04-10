El Ayuntamiento de Valladolid e Impulsa Igualdad renuevan su convenio para el desarrollo del turismo accesible

Blanca Jiménez y Francisco J. Sardón en la renovación del acuerdo de turismo accesible entre el Ayuntamiento de Valladolid e Impulsa Igualdad - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid e Impulsa Igualdad Castilla y León han suscrito la renovación de su acuerdo de colaboración que establece una inversión de 12.000 euros para la ejecución del Plan de Turismo Accesible durante el año 2026.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, junto al presidente de Impulsa Igualdad Castilla y León, Francisco J. Sardón, han suscrito este convenio con el propósito de que se continúe el avance en la construcción de un modelo turístico más inclusivo que se adapte a todas las personas y consolide a la ciudad como un "destino referente" en accesibilidad.

De este modo, se refuerza el concepto de 'Turismo para Todos' como eje clave de un desarrollo que permitirá el impulso de nuevas acciones durante 2026 para la mejora de la experiencia de los visitantes, al tiempo que se fortalece la capacitación de los profesionales del sector, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las principales líneas de actuación destaca el desarrollo y seguimiento del Plan de Turismo Accesible de Valladolid, el cual incluirá el análisis del nivel de accesibilidad de las visitas guiadas y teatralizadas junto a la creación de nuevos materiales turísticos adaptados para los visitantes

Además, se llevarán a cabo acciones formativas para el personal del sector turístico, tanto público como privado, con el fin de que "progrese la atención especializada", además de que se potenciará el asesoramiento técnico en los grandes eventos para que la accesibilidad sea una "parte integral" de la programación cultural y festiva de la capital.

El convenio contempla igualmente la promoción de la figura del asistente personal en el ámbito turístico para que se "facilite una mayor autonomía y participación" de las personas con discapacidad en la oferta de la ciudad, toda vez que esta medida busca eliminar barreras en el acceso a los recursos locales.

Ambas entidades trabajarán de forma coordinada a través del intercambio de información y la comunicación conjunta de los avances, ya que el objetivo final reside en la "generación de un impacto positivo" tanto en el ámbito social como en el posicionamiento de la ciudad de Valladolid como "referente de inclusión".

El Ayuntamiento de Valladolid ha subrayado que "avanza en su compromiso con un turismo inclusivo a través de un modelo que mejora la calidad de la experiencia para los visitantes, además de que esta iniciativa refuerza los valores de igualdad, sostenibilidad y cohesión social en beneficio de toda la ciudadanía".