El Ayuntamiento de Valladolid incorpora ocho desyerbadoras y cuatro carros para la limpieza viaria de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado hoy las ocho nuevas desyerbadoras y los cuatro carros, uno eléctrico y otros tres con freno, que se incorporarán al Servicio Municipal de Limpieza, de manera que el trabajo manual que se ha realizado para acabar con las hierbas de las aceras sea "menos penoso y más eficaz".

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado este miércoles estas incorporaciones y ha manifestado que espera que la labor de estas herramientas se note durante la campaña de desbroce de este año, a la vez que haga más fácil el trabajo del personal del Servicio de Limpieza.

En lo que respecta a los carros de limpieza, su adquisición responde a una solicitud trasladada por el Comité de Empresa, para facilitar el trabajo en zonas de la ciudad con elevadas pendientes, como puede ser el barrio de Parquesol.

Se trata de ocho máquinas desyerbadoras marca AS-30, modelo WeedHex 140, para la eliminación de malas hierbas, especialmente en superficies pavimentadas mediante cepillo de alambre de acero rotativo a bajas revoluciones, evitando así la proyección de piedras y otros objetos.

Uno de los carros de limpieza viaria tiene motor eléctrico y freno de disco de doble seno para colocación de cubos de basura de 90 litros, con armario central compartimentado, marca Feniks. Fabricado en acero inoxidable y con suelo en chapa perforada que permite la evacuación de lixiviados, evitando así la corrosión del carro.

En cuanto a los tres carros de limpieza, poseen freno de disco de doble seno para colocación de cubos de basura de 90 litros, además de armario central compartimentado, marca Feniks.

Están fabricados en acero inoxidable y con suelo en chapa perforada que permite la evacuación de lixiviados evitando así la corrosión del carro.