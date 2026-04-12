El Ayuntamiento de Valladolid incorpora el sistema 'Cl@ve' para facilitar la tramitación digital

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado a su Sede Electrónica el sistema de firma basado en 'Cl@ve' para facilitar la tramitación digital en su Sede Electrónica "sin necesidad de certificados electrónicos y también desde dispositivos móviles".

Esta iniciativa se presenta como una "apuesta decidida por acercar la administración a los vecinos", ya que busca la "eliminación de barreras" y el "fomento de una participación ciudadana activa" con el objetivo de convertir al Ayuntamiento en una "institución más cercana, ágil y adaptada a las necesidades del presente", tal y como ha destacado en un comunicado recogido por Europa Press.

'Cl@ve' es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Así, tiene la finalidad es que el ciudadano se identifique ante todas las Administraciones de forma única mediante claves concertadas y así pueda presentar solicitudes a través de Cl@ve móvil, Cl@ve permanente o Sistema eIDAS.

Mediante esta actualización, los ciudadanos pueden completar sus trámites sin necesidad de disponer de certificado electrónico ni utilizar la aplicación 'Autofirma', lo cual "elimina una de las principales barreras de acceso" a la administración electrónica al permitir la conexión desde dispositivos móviles.

Esta mejora permitirá gestiones tales como la solicitud de certificados de empadronamiento o el registro de escritos de forma totalmente digital, de manera que se "refuerza la interrelación directa entre la ciudadanía y la administración local", uno de los "grandes objetivos" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

No obstante, el sistema mantiene también la opción tradicional de firma mediante certificado electrónico o DNIe para garantizar la compatibilidad con los métodos habituales.

Estos avances se suman a la reciente modernización de la 'Carpeta del Contribuyente', donde ya es posible satisfacer obligaciones tributarias a través de Bizum.