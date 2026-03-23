El Ayuntamiento de Valladolid incrementa hasta los 450.000 euros subvenciones para empresas de nueva creación 2026

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde hoy en la Junta de Gobierno Local a la convocatoria de subvenciones dirigidas a nuevos emprendedores que hayan puesto en marcha una nueva actividad económica entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 (ambos inclusive). La partida destinada a esta línea de ayudas asciende a 450.000 euros, 50.000 euros más que en la convocatoria anterior.

El objeto de estas ayudas consiste en minimizar el coste de los gastos corrientes que implica la puesta en marcha de su nueva actividad empresarial. Esta línea de subvenciones municipales, que arrancó en 2005 a través del Instituto Municipal de Empleo, se gestiona en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, desde 2011.

En los últimos años, ha tenido varias modificaciones, como el gasto subvencionable admitido (actualmente solo son subvencionables los gastos corrientes iniciales) para hacerla compatible con otras líneas de ayudas como las de la Junta de Castilla y León, (para gastos de inversión) o las del ECYL para desempleados que se autoempleen. Este año, por primera vez, se introduce una nueva línea para apoyar a nuevas actividades económicas en sectores estratégicos y de alto valor añadido para la ciudad.

Para la Línea 1 los beneficiarios son personas físicas o jurídicas que hayan generado una nueva actividad en la ciudad de Valladolid y un alta nueva en el Régimen de Autónomos (RETA), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Para la Línea 2 los beneficiarios son personas físicas y jurídicas que hayan generado un alta nueva en IAE en la ciudad de Valladolid en alguno de los siguientes sectores considerados estratégicos: automoción, agroalimentario, tecnológico, digital, videojuego y medioambiente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Si es persona jurídica -en esta Línea 2- podría existir antes, pero ahora estará dada de alta e instalada en Valladolid.

Para ambas líneas es necesario acreditar un gasto mínimo de 1.500 euros en gastos corrientes considerados subvencionables, según la convocatoria. Las personas beneficiadas pueden recibir una cantidad variable según el gasto acreditado con un máximo de 7.000 euros.

El criterio de concesión de las ayudas es en concurrencia competitiva, según la valoración obtenida de mayor a menor en función de los criterios establecidos en la convocatoria, como el perfil social o empresarial. Entre estos últimos se encuentran el ser una empresa proveniente de un traspaso, condición que permite un aumento del 10% del gasto acreditado hasta un 80% subvencionable, siempre con el límite máximo de 7.000 euros y que supone un apoyo más a la conservación del tejido empresarial local, en consonancia con lo realizado en el convenio 'Traspasa' realizado entre el Ayuntamiento de Valladolid y la CEOE, que ha realizado recientemente la conmemoración de los 10 años de su puesta en marcha y que supone un apoyo de una media anual de 40 traspasos.

En la convocatoria del año 2025 se beneficiaron 108 nuevas empresas y se crearon 172 nuevos empleos, 118 por cuenta propia y 54 mediante un contrato laboral por cuenta ajena. De las 108 empresas subvencionadas, 12 eran provenientes de un traspaso.

La ayuda media ascendió a 3.768 euros por empresa y se ejecutó una cuantía total de 406.917 euros. Hay que destacar que no se ha quedado fuera ninguno de los beneficiarios que cumplían todos los requisitos, para lo cual se amplió el crédito de la subvención.

NOVEDADES

La novedad principal de este año es la introducción de una nueva línea de subvención, la Línea 2 para nuevas actividades que generen un valor añadido a la ciudad al estar dentro de alguno de los sectores considerados estratégicos y cuyo CNAE se especifica en la convocatoria y que permite el acceso a nuevas líneas de negocio de empresas preexistentes o que provengan de otras localidades y se instalen en Valladolid, al no estar condicionada por el alta nueva en el RETA, sino en el IAE.

La otra novedad es el aumento de la cuantía máxima de la subvención en 1.000 euros hasta un máximo de 7.000 euros. Para ambas líneas se contemplan dos procedimientos: uno para aquellas empresas constituidas entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2025. El plazo será de 15 días naturales, una vez que se publique la convocatoria en el BOP de Valladolid; se prevé su publicación después de Semana Santa.

Además, para las constituidas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 el plazo de solicitud será del 1 al 15 de junio de 2026.

La solicitud y los anexos se encuentran en la Sede electrónica del Ayuntamiento.