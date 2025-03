Ayuntamiento de Valladolid inicia una ordenación de instalación de terrazas de hostelería que afecta a 1.040 espacios

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a travéS de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, ha aprobado este lunes el expediente de contratación de los servicios de consultoría y elaboración de un Plan de regulación y ordenación de la instalación de terrazas de hostelería en Valladolid, el cual afecta a cerca de 1.040 espacios.

Así lo ha explicado el concejal de este área, Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha afirmado que han comenzado este expediente con una instrucción de carácter ejecutivo, lo que significa que no va a permitir ningún tipo de ocupación "excesiva" y "permanente" de lo que ha denominado "terrazas almacén".

En este sentido, el edil ha detallado que este término hace referencia a los espacios que generan un recinto "absolutamente cerrado" ya que "impiden la circulación y la limpieza, además de que se utilizan por parte de la propiedad como almacén" como, por ejemplo, "almacén de servicios de cajas de bebidas o de parasoles", una actuación que, según Gutiérrez Alberca, "desde la instrucción no se va a permitir".

En la actualidad, había once trámites pendiente de informe que, como ha asegurado el concejal, "no van a ser autorizadas" debido a que este tipo de autorizaciones "también conllevaban incorporar iluminación, cableado o algún tipo de zona elevada respecto a la calzada", por lo que ha reiterado que este tipo de autorizaciones de terraza "no se van a autorizar en el futuro" y, en este momento, las que estaban pendientes a través de la instrucción "tampoco se van a autorizar".

Este procedimiento abierto cuenta con un presupuesto base de licitación de 105.455 euros (IVA incluido), con el que se tratará de abordar una reordenación completa de las terrazas de hostelería en la ciudad de Valladolid, y, como ha manifestado el edil, el plazo de ejecución de 15 meses desde la formalización del mismo.

Como resultado de este periodo, el consistorio obtendrá un documento "definitivo" y una presentación del Plan que se dividirá en tres fases: la primera servirá para identificar, delimitar y diagnosticar las distintas zonas en que pueden agruparse las terrazas; la segunda incluirá propuestas "concretas" de ordenación de las zonas "más sensibles o singulares"; y la última ordenará y regulará el resto de las terrazas, incluyendo una revisión y, en su caso, una nueva propuesta de adaptación al marco urbanístico de la ciudad.

PLAN DIRECTOR

Por otro lado, respecto a lo que tiene que ver con el Plan Director, el concejal de Tráfico y Movilidad ha aseverado que se ha comenzado la licitación este lunes, y que hay un plazo de 20 días para presentar la documentación por parte de las empresas que quieran concurrir.

En este marco, el edil ha declarado que este es un plan que va a permitir, en este mismo año, cumplir el objetivo de poder ordenar los "principales" espacios de la ciudad, como son la Plaza Mayor, la zona de Poniente y la de la Antigua, o Paseo de Zorrilla.

Además, Gutiérrez Alberca ha apuntado este pliego permite que se presente la documentación en un plazo "máximo" de seis meses, a lo que ha añadido que desde la concejalía se va a "puntuar" a aquellas empresas que reduzcan el plazo para entrega de esta documentación.

"Esto lo que nos va a permitir es hacer ordenaciones singulares y específicas, teniendo en cuenta la ocupación, los metros cuadrados de los locales y la capacidad de almacenamiento de estos entornos", ha sentenciado el concejal, ya que "estos tienen que ver con el casco histórico, el cual se va a ordenar de una forma nueva, ante la expansión de la ocupación que en este momento existe".

Así, Alberto Gutiérrez Alberca ha manifestado que, posteriormente a los estudios se van a contratar, se realizará la presentación de propuestas en otros ámbitos de la ciudad, que conllevarán en el momento final el establecimiento de una nueva ordenanza que va a permitir tener "una mejor garantía jurídica en el futuro".

Igualmente, ha puntualizado que "el equipo que está diseñando el plan director de terrazas llegará a la mejor solución para las terrazas almacén", entre las posibles soluciones que ha detallado se encuentra "la incorporación al local recogiéndolo cada día; trasladándolo a alguna zona, tal como se está haciendo en otras ciudades; o si es preferible mantenerlo en la calle.