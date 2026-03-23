Ayuntamiento de Valladolid inicia el proceso para la adquisición de seis vehículos de limpieza por 1,1 millones de euros

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, en la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el expediente de contratación para el suministro de seis vehículos destinados al Servicio de Limpieza, con un presupuesto total de 1.099.164 euros.

Esta actuación, según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, permitirá renovar parte de la flota municipal, ya que se sustituirán vehículos antiguos que "presentan menores niveles de efectividad o que ya no cuentan con la capacidad necesaria para prestar el servicio en condiciones óptimas".

Con esta inversión, el Ayuntamiento busca mejorar tanto la recogida de residuos sólidos urbanos como las labores de limpieza viaria.

El contrato se estructura en cuatro lotes que responden a distintas necesidades operativas del servicio.

El primero contempla la adquisición de un vehículo recolector de carga lateral para recogida de residuos sólidos urbanos de 22 metros cúbicos de capacidad, con un presupuesto de 310.728 euros.

El segundo incluye un vehículo equipado con caja basculante de 24 metros cúbicos, grúa para el vaciado de contenedores, esparcidor de sal desmontable y cuchilla quitanieves, con coste previsto de 274.428 euros.

El tercer lote prevé la incorporación de una máquina barredora de arrastre con capacidad de 6 metros cúbicos, destinada al barrido mecánico de las vías públicas, también con previsión de gasto de 274.428 euros.

Por su parte, el cuarto lote contempla la adquisición de tres vehículos con cabina doble, caja abierta y un extendedor de sal eléctrico y desmontable de al menos, 0,85 metros cúbicos de capacidad colocado dentro de la caja, con todos los elementos necesarios de sujeción y de instalación desmontable y 239.580 euros de presupuesto.

En cuanto a los plazos, la entrega de los vehículos correspondientes a los lotes 1, 2 y 4 se realizará en un máximo de doce meses desde la formalización del contrato, mientras que el lote 3 tendrá un plazo de entrega de ocho meses. En cualquier caso, los nuevos vehículos no se incorporarán al servicio hasta el año 2027.

El Ayuntamiento de Valladolid destaca que reafirma con esta iniciativa su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la modernización de los recursos municipales, contribuyendo a una ciudad más limpia, eficiente y sostenible.