El Ayuntamiento de Valladolid inicia el traslado de plantas, previo a la remodelación de La Rosaleda

Panorámica del Jardín de La Rosaleda de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves que ya ha comenzado el traslado de los rosales del jardín ornamental de La Rosaleda para analizar su estado, un trabajo previo al comienzo de las obras de remodelación de este espacio verde.

Así lo ha avanzado el regidor durante la presentación en el Campo Grande de una exposición fotográfica sobre Parques Nacionales.

Allí ha mencionado la remodelación de La Rosaleda entre las actuaciones destacadas en zonas verdes de la capital vallisoletana y ha apuntado que en la mañana de este jueves se ha iniciado el "primero de los trabajos" del proyecto, que consiste en trasladar los distintos rosales para analizar "cuál es su estado".

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que esta actuación se incluye en el contrato marco de obras y se sacarán a licitación "en unos días".

Cuando, finalizado el verano, prevé el alcalde, se concluya la actuación, se retornarán al histórico jardín situado junto al parque de Las Moreras los ejemplares de rosales que se encuentren en buen estado y las que no, se repondrán por otras especies de rosa.

El proyecto de remodelación se anunció como uno de los destacados en el Presupuesto municipal de 2026 dentro del Área de Medio Ambiente, aunque por el momento no se ha detallado su coste.