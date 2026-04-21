El Ayuntamiento de Valladolid insiste en que Renfe no ha respondido a su solicitud para actuar en el aparcamiento

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha insistido este martes en que hace cuatro meses, en diciembre de 2025, solicitó a Renfe autorización para actuar en el aparcamiento de la antigua Base de Mantenimiento Integral "sin obtener respuesta hasta la fecha".

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes municipales adjuntan la carta, con fecha de salida del Ayuntamiento el pasado 10 de diciembre, dirigida a la Gerencia de Área de Gestión de Instalaciones de Renfe en la que solicitan que "el permiso para el uso de estacionamiento provisional" de ese terreno situado junto a la avenida de Segovia, "se haga extensivo asimismo a la ejecución de las actuaciones puntuales de la obra civil de adecuación de la campa necesarias para mejorar" las instalaciones.

De esta manera responden a un comunicado enviado a su vez por la operadora ferroviaria, dirigida por el que fuera gerente de Auvasa durante el segundo mandato del socialista Óscar Puente como alcalde de Valladolid, Álvaro Fernández Heredia, ha solicitado que sea Renfe quien lleve a cabo dichas mejoras.

En dicho comunicado Renfe salía al paso del anuncio de una moción que llevará el PP al próximo pleno municipal para reclamar "la inmediata entrega de los terrenos de los antiguos talleres de RENFE a la sociedad Valladolid Alta Velocidad para el desarrollo y cumplimiento de sus fines" y "la adecuación inmediata del estacionamiento disuasorio" de los antiguos talleres, o "la autorización preceptiva al Ayuntamiento" para actuar.

Cabe apuntar que en su respuesta, Renfe señalaba que los terrenos de ese aparcamiento provisional están cedidos al Ayuntamiento desde 2021, algo que la Concejalía asumía como cierto en su carta enviada el pasado diciembre, y que la operadora ferroviaria niega que el Consistorio le haya solicitado hacerse cargo de esa actuación. Tampoco hace referencia la compañía dependiente del Ministerio de Transportes a la carta enviada por la Concejalía.

El Ayuntamiento insiste en que dicha solicitud no ha obtenido respuesta efectiva "hasta el día de hoy en relación con las actuaciones planteadas".

Explican que en el escrito remitido el pasado 10 de diciembre de 2025, desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad se exponía la necesidad de impulsar políticas de movilidad sostenible, habilitando espacios de estacionamiento en superficie dentro del entorno de la Zona de Bajas Emisiones.

En este contexto, se identificaba como "idóneo" el terreno de titularidad pública perteneciente a la antigua Base de Mantenimiento Integral (BMI) de RENFE, que ya había sido utilizado de forma provisional como aparcamiento durante las obras de integración ferroviaria.

UNAS 142 PLAZAS DE APARCAMIENTO.

El Ayuntamiento recordaba que dicho espacio cuenta con aproximadamente 4.250 metros cuadrados y capacidad para unas 142 plazas, y explicaba que considera necesario el permiso de Renfe, como titular de los terrenos que no llegaron a cederse al Ayuntamiento en el marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, para poder ejecutar actuaciones básicas de adecuación que permitan mejorar la seguridad y funcionalidad del recinto, "tales como el acondicionamiento de accesos, pavimentación, señalización vial, instalación de iluminación y sistemas de drenaje de aguas pluviales".

El Consistorio subrayaba en su comunicación "la importancia de la colaboración institucional entre administraciones, conforme a los principios establecidos en la normativa vigente en materia de movilidad sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, favorecer la intermodalidad y reducir el impacto ambiental".

El Ayuntamiento ha reiterado en su último comunicado la disposición al diálogo y a la cooperación para dar solución a esta situación, en beneficio del interés general y de la mejora de la movilidad urbana.