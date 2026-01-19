El Ayuntamiento de Valladolid invertirá más de dos millones de euros en un nuevo motor de biogás para la EDAR

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes, 19 de enero, la tramitación del expediente de contratación de la obra para la instalación de un nuevo motor de biogás y la realización de trabajos auxiliares en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid, por un importe de 2.084.239 euros.

El nuevo motor permitirá mejorar el aprovechamiento del biogás generado durante el proceso de depuración para la producción de energía eléctrica, con el incremento del autoconsumo energético de la planta y la reducción de la quema de gas no aprovechado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación tuvo el visto bueno del Consejo de Administración de Aquavall, que se celebró el pasado 19 de diciembre de 2025 presidido por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

En el mismo, se aprobaron un conjunto de actuaciones para la mejora del servicio público del agua en Valladolid, con inversiones centradas en la recuperación ambiental del río Esgueva, el refuerzo de infraestructuras clave de la EDAR y la renovación de los contadores de agua en los hogares, sin coste para los usuarios.