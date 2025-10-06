Ayuntamiento de Valladolid y Junta rechazan la posibilidad de disolver la SVAV:"No hay causa jurídica que lo justifique"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han criticado el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) convocará la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) para su disolución, al considerar que "no existe causa jurídica que justifique" esta posibilidad.

Tras el Consejo de Administración celebrado este lunes, Suárez-Quiñones ha asegurado que el "único objetivo" del ministro en la reunión era "plantear la disolución de la sociedad", pese a que, a su juicio, "no se han alegado motivos concretos". "¿Cuál es la causa jurídica de disolución y cuáles son los hechos que la justifican? No se nos ha dado respuesta, ha reprochado el consejero.

Además, Suárez-Quiñones ha insistido en que la SVAV "mantiene obras en marcha y un objeto social útil para Valladolid", por lo que ha advertido de que si el Ministerio mantiene su posición, "se verán en los tribunales ".

En la misma línea, Carnero ha respaldado las palabras de Suárez-Quiñones y ha agradecido "el papel relevante" de la Junta. El regidor ha reiterado que el Ayuntamiento "no se saldrá ni del convenio ni de la sociedad", al entender que la SVAV "tiene aún mucho trabajo por delante".

El alcalde ha insistido en que no se ha acreditado causa legal alguna para la disolución y ha recordado que incluso durante los mandatos de Óscar Puente en el Consistorio vallisoletano "se aplazó hasta en tres ocasiones el pago de los 11 millones de euros pendientes".

"La integración no sirve a los vallisoletanos y por eso lo que queremos es transitar de la integración al soterramiento. Sguimos actuando en aquellas acciones que sean o supongan una mejora para los vecinos y las vecinas en la ciudad de Valladolid", ha afirmado.

MESA DEL SOTERRAMIENTO

Además, Carnero ha anunciado que convocará el próximo jueves la Mesa del Soterramiento para informar de la situación y ha reprochado al Gobierno central un trato "de absoluta imposición e incomprensible" hacia Valladolid, distinto al recibido por otras ciudades. "Lo mejor para nuestra ciudad es soterrar las vías del tren. Estamos abiertos al diálogo y siempre lo hemos estado, pero al Ayuntamiento no se le imponen ni los tiempos ni las obras", ha advertido.

El regidor también ha criticado la decisión del Ministerio de frenar proyectos ya aprobados, como el túnel de Unión y Pelícano, y ha cuestionado los argumentos de bloqueo circulatorio alegados por Puente. "Todavía no sabemos el plan de obra de la estación, ni por dónde entrarán los camiones. Lo que es evidente es que entre la estación y los pasos de Ariza la ciudad quedaría colapsada, y eso no lo voy a permitir", ha subrayado.

Carnero ha concluido asegurando que Valladolid "seguirá defendiendo sus intereses" y que, si el Gobierno acude finalmente al Tribunal Mercantil, el Consistorio responderá en el mismo ámbito. "El soterramiento se hará antes o después, nadie lo dude. Y mientras tanto, seguiremos trabajando por lo que entendemos que es lo mejor para los vallisoletanos", ha sentenciado.

PSOE

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha advertido este lunes que la disolución de la SVAV "es una gravísima irresponsabilidad" por parte del alcalde, que condena al Consistorio "a asumir una deuda millonaria, aún por determinar que va a hipotecar a la ciudad en los próximos años".

Herrero considera que "este desastre solamente lo pueden arreglar los vecinos" en las próximas elecciones autonómicas en marzo y en las municipales del 2027 y ha culpado a alcalde, Jesús Julio Carnero, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "consumar su boicot" a la integración ferroviaria.

Valladolid pierde inversiones "ya comprometidas y se arriesga" a asumir una deuda millonaria vinculada a la sociedad, además de renunciar a cerca de 80 millones de euros en obras de permeabilidad, accesos y reurbanización que estaban previstas, ha apuntado Herrero.