El Ayuntamiento de Valladolid licita por 1,05 millones de euros una reahbilitación de firme del camino Viejo de Simancas

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el expediente de contratación de las obras de rehabilitación y refuerzo del firme, así como la adecuación del drenaje vial del Camino Viejo de Simancas, en el tramo comprendido entre su cruce con la calle París, en Santa Ana, y el límite municipal de Simancas, con un presupuesto base de licitación asciende a 1.050.735 euros.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, las obras buscan ejecutar una solución de rehabilitación del pavimento que permita "recuperar su capacidad estructural, mejorar su regularidad superficial y garantizar su funcionalidad, incrementando la durabilidad del firme y la seguridad del tráfico rodado".

Como han recordado, este vial, de carácter interurbano, formó parte originalmente de la red provincial gestionada por la Diputación Provincial de Valladolid.

Tras su cesión a los ayuntamientos de Valladolid y Simancas, ha mantenido sus características geométricas, funcionales y estructurales propias de una infraestructura destinada a soportar tráfico interurbano.

Durante la ejecución de recientes obras de urbanización en la zona, entre el enlace con la VA-30 y el sector de El Peral, el Ayuntamiento constató que el estado real del firme "presentaba un deterioro significativamente superior al previsto inicialmente".

Estas afecciones, tanto superficiales como estructurales, han explicado, son propias de pavimentos bituminosos envejecidos y se han visto "agravadas por deficiencias constructivas y de conservación acumuladas".

Asimismo, las "abundantes" precipitaciones registradas durante los dos últimos inviernos han "intensificado la degradación del firme, afectando a la regularidad superficial y reduciendo su capacidad estructural".

Esta situación, continúa el comunicado, "ha evidenciado la necesidad de una intervención específica, ya que las soluciones contempladas en proyectos anteriores resultaban insuficientes para garantizar unas condiciones adecuadas de servicio".

A esta problemática suman las mismas fuentes "la alteración del drenaje superficial tras la ejecución de nuevas urbanizaciones, lo que ha provocado la interrupción de los sistemas de evacuación de aguas existentes".

Como consecuencia, se producen acumulaciones de agua en distintos puntos del trazado, especialmente en el tramo comprendido entre el camino del Abrevadero y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid, lo que "acelera el deterioro del firme y compromete la seguridad vial y el tránsito peatonal".

Las actuaciones previstas se han definido en función del estado actual del pavimento, la intensidad del tráfico (especialmente de vehículos pesados) y las condiciones geométricas del trazado, con el objetivo de ofrecer una respuesta técnica adecuada a las necesidades del vial.