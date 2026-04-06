El Ayuntamiento de Valladolid licita el proyecto de la ampliación del tablero del Puente de Poniente

Diseño planteado en el proyecto técnico del Puente de Poniente en 2024 (no vinculante). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha publicado este lunes en el Portal de Contratación del Sector Público la licitación por 198.956 (impuestos incluidos) del contrato de consultoría y elaboración de proyecto ejecutivo para adecuación del puente de Poniente y ámbitos aledaños, en el que se prevé un presupuesto de 6,77 millones de euros.

El proyecto de ampliación de capacidad del Puente de Poniente es uno de los anunciados por la candidatura de Jesús Julio Carnero en las elecciones municipales de 2023 y así en el verano de ese año, en las primeras semanas del actual gobierno municipal de PP y Vox se informó de que se iba a encargar una actualización de un diseño que databa del año 2011.

En 2024 se anunció la intención de incorporar al proyecto de movilidad una actuación ornamental que se llegó a encargar al artista Jaume Plensa, quien acabó por renunciar a este diseño unos meses después. Entonces, hace casi dos años, Carnero confirmó que pese a ese rechazo el proyecto de movilidad seguiría adelante.

La redacción del proyecto se ha incluido en los presupuestos municipales de 2025 y 2026 si bien el pasado año no llegó a ejecutarse y ahora parece relanzarse el proyecto, con la licitación de la elaboración del proyecto ejecutivo de "adecuación" del puente, con un coste asignado de 164.427 euros más IVA, con lo que ascendería a casi 200.000 euros. Las ofertas se pueden presentar hasta el 4 de mayo y el plazo de ejecución será de 7 meses a partir de la firma del contrato.

En los pliegos elaborados por el Área de Tráfico y Movilidad, se plantea una intervención sobre la infraestructura del puente de acuerdo con las características que se definen y desarrollan con carácter no vinculante en la documentación del proyecto técnico encargado en el año 2023 y que se entregó en abril de 2024.

La intervención persigue la ampliación y adecuación funcional del puente a fin de incrementar la capacidad de absorción del tráfico rodado implementando un nuevo carril de circulación, que "debe configurarse bajo la premisa de la máxima versatilidad posible para posibilitar, en caso de que se estimase conveniente en función de las consideraciones del estudio de tráfico que incorpore al proyecto, la canalización de tráfico en sentido inverso al actual", es decir con salida desde Isabel La Católica hacia la avenida de Salamanca.

También se busca "mejorar la utilización del puente en los modos peatonal y ciclista, con un nuevo paseo con mayor protección al viandante frente a inclemencias meteorológicas y conformando una pista para bicicletas segregada del tráfico rodado y del tránsito peatonal".

Tal y como se define en la documentación ejecutiva redactada en 2024, la solución técnica de elección para proceder al ensanchamiento funcional del puente consiste en la colocación de sendas plataformas voladas de aproximadamente 2,45 metros de ancho cada una de ellas adosadas a ambos lados del tablero en prolongación del actual acerado.

Con el propósito de hacer más confortable el tránsito de los viandantes en la documentación ejecutiva de 2024 se contempla asimismo la ejecución, en disposición bilateral, de sendas estructuras aéreas con pantallas acristaladas.

La ampliación del tablero ha de ir acompañada del desmontaje de la barandilla actual (que ya fue suplementada hace algunos años), y en su caso, de los pretiles intercalados, para que no exista solución de continuidad entre el acerado existente y la plataforma adosada, de tal forma que pueda redistribuirse la sección conforme a los estándares de anchos viarios establecidos por el PGOU.

TRES CARRILES DE 3,10 METROS DE ANCHO.

De este modo se considera factible redistribuir el espacio en una sección con calzada de 9,30 metros (que permite albergar tres carriles de 3,10 m cada uno), una pista ciclable segregada para carril-bici de 2,5 metros y un espacio para aceras de 6,8 metros, rematado todo ello con una nueva barandilla de protección en el borde exterior de las plataformas.

Aunque en la documentación ejecutiva de 2024 se prevé un único sentido de circulación para los tres carriles, con motivo de la puesta en marcha de la ZBE se plantea la conveniencia de incorporar a la actuación un estudio de tráfico que aborde la interrelación del Puente de Poniente con otras infraestructuras viarias como el Puente Mayor, situado aguas arriba, "que es el que ahora canaliza gran parte del tráfico de salida de la zona centro a través del paseo de Isabel la Católica y que probablemente se vería significativamente aliviado si, por ejemplo, se habilitara un doble sentido de tráfico rodado en el Puente de Poniente aprovechando la implantación del tercer carril".

Otro aspecto susceptible de replantear con respecto a la configuración adoptada en la documentación ejecutiva de 2024 es la cubrición bilateral de ambos lados, así se plantea que puede resultar "más procedente" adoptar para la estructura de cubrición una disposición unilateral que se circunscriba a la acera sur, que es el que a la postre "va a canalizar mayoritariamente el tránsito de viandantes entre ambas orillas".

En cuanto a la intervención en los espacios aledaños del puente, el ajuste y compleción del proyecto deberá abordar una recualificación ecosistémica del medio urbano circundante y una mejor integración del puente con ambas riberas, tanto en la margen derecha con la avenida Gloria Fuertes y el entronque con las calles Juana de Castilla y Arzobispo José Delicado Baeza, como en la margen izquierda con el Paseo de Isabel La Católica y el acceso al parque de las Moreras a través de la zona adyacente a La Rosaleda y el Paseo de Marcelino Martín 'El Catarro'.