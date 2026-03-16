Ayuntamiento de Valladolid licita la remodelación de Las Brígidas con objetivo de acabar las obras a finales de año

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, explica el proyecto de la plaza de Las Brígidas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el inicio del expediente de contratación de la remodelación de la plaza de Santa Brígida con presupuesto de 982.244 euros para ejecutar un proyecto "clave" en este mandato que transformará el espacio en un 'Claustro Vivo' y que peatonalizará gran parte del mismo, ya que sólo habrá tráfico rodado por el lateral de la calle San Ignacio.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha explicado que con los plazos que se manejan espera que las obras se puedan comenzar en el mes de junio, con un periodo de ejecución "razonable" de "cinco ó seis meses", que llevaría su finalización al mes de diciembre de este año.

El proyecto, al que Zarandona ha definido como "clave en este mandato", persigue la "revitalización y remodelación" de la Plaza de Santa Brígida --conocida popularmente como 'Las Brígidas'-- y será un paso para el proceso de recuperación urbana y patrimonial del centro histórico de la ciudad, que el actual equipo de Gobierno comenzó a dar forma hace dos años con la puesta en marcha de una mesa de trabajo denominada 'Repensar las plazas'.

El edil 'popular' ha recordado que, con la intención de intervenir en las plazas "importantes" del centro de la ciudad --sobre todo se hizo referencia a San Pablo, San Miguel y Las Brígidas--, para lo que se buscó "la opinión de diversos colectivos importantes que aportaron todas sus reflexiones", como "arquitectos, urbanistas, historiadores", entre otros.

Los pasos posteriores y el desarrollo de otros proyectos, como el de la Ciudad de la Justicia en San Pablo, enfocaron el inicio de estas actuaciones a la plaza de Las Brígidas, donde se convocó un concurso de ideas en 2025 que se resolvió el pasado mes de junio con el proyecto llamado 'Claustro Vivo', firmado por el arquitecto César Jiménez Cerrada.

La actuación afectará a un ámbito de superficie de 4.192 metros cuadrados, aproximadamente, y el importe de licitación de las obras asciende a 982.244 euros.

La propuesta de 'Claustro Vivo' concibe la plaza con un paseo perimetral a modo de "claustro arbolado" que rodeará el amplio espacio peatonal que se creará, ya que se va a peatonalizar gran parte de la plaza, con la eliminación de las zonas de aparcamiento en tres de los laterales --el que discurre junto a la trasera del Palacio Real, el situado ante el palacio Licenciado Butrón y la Iglesia de Santa Brígida, y el situado entre éste y la calle San Ignacio--.

El único lateral de la plaza que mantendrá tráfico rodado será precisamente el que dé continuidad a la calle San Ignacio.

PÉRDIDA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

La remodelación implicará la pérdida de plazas de aparcamiento en la plaza, y por ello Zarandona ha apuntado que "van a tener alternativa" en esta zona céntrica para "dar solución a los vecinos", pues prevé que en las próximas semanas se reúna la mesa para adjudicar la urbanización del sector Zambrana, que incluye el aparcamiento público junto a la Ciudad de la Justicia.

En el proyecto se recuperará la antigua alineación perimetral y se mantendrá y completará la corona de árboles existente. De este modo, se generará un paseo perimetral a modo de claustro arbolado, que actuará como espacio de transición entre las calles peatonales que desembocan en la plaza y un jardín interior ajardinado.

Esta configuración tratará de dar referencia histórica a este espacio y enfocar también los paseos del espacio central a las fachadas de edificios como el Palacio Butrón, sede de la Casa Museo de Miguel Delibes, y la iglesia de Santa Brígida.

Zarandona ha confiado en que este templo, sin uso desde "hace demasiado tiempo", pueda recibir un empuje para que se "decante" alguna posibilidad de transformación del edificio que "pueda devolver a la ciudad ese patrimonio que lleva tanto tiempo cerrado". Cabe recordar que a lo largo de los años se ha informado en la prensa local de posibles proyectos hoteleros en este inmueble, pero por el momento no se han concretado.

El nuevo diseño incluirá alineaciones concéntricas de arbolado y vegetación autóctona que configurarán un recorrido sombreado y tranquilo, pensado para "el paseo, la contemplación del entorno monumental y la estancia".

'INTERCAMBIO DE LIBROS' E INFORMACIÓN SOBRE DELIBES

El jardín central contribuirá a ordenar el espacio y a generar un ámbito flexible preparado para acoger actividades culturales y ciudadanas. De hecho, ha apuntado el edil que se incorporará un elemento mobiliario para el "intercambio de libros" y otro con referencias a Miguel Delibes, en que se prevé mediante un código QR, incluir información sobre el autor e incluso la opción de poder leer sus obras.

Como ha recordado Zarandona, la peatonalización de la plaza se incluyó también entre las actuaciones seleccionadas dentro de los Presupuestos Participativos 'Experiencias Participadas 2022-2024', que incorporaron talleres de participación ciudadana.