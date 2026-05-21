El Ayuntamiento de Valladolid mejora la comunicación y difusión sobre procesos de empleo público con una nueva web

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Hacienda, Francisco Blanco, y el vicesecretario general, Fernando Burón. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves la iniciativa 'Valladolid Funciona' en la que se ha reunido en un único espacio web información y contenidos relacionados con los procesos de empleo público con el objetivo de acercarlos a la ciudadanía y poder realizar seguimiento.

La iniciativa se ha presentado este jueves en el acto celebrado en el Salón de Recepciones con motivo de Santa Rita, patrona de los empleados públicos, y que ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

En este marco se ha dado a conocer una nueva iniciativa, desarrollada por funcionarios municipales, como Valladolid Funciona, destinada a acercar el empleo público del Ayuntamiento a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y al talento local, y a poner en valor el papel esencial que desempeñan los servicios públicos municipales en el funcionamiento diario de la ciudad.

Como ha explicado Víctor González, uno de los empleados municipales que ha trabajado en el desarrollo del proyecto, 'Funciona' hace referencia tanto al funcionamiento de la ciudad como a la función pública municipal, reforzando la idea de que Valladolid "avanza gracias al compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de las personas que trabajan en el Ayuntamiento".

El proyecto se ha plasmado en un espacio alojado en la web del Ayuntamiento, en el que se ofrece una imagen "más transparente, cercana, accesible y actual del empleo público municipal" para mostrar que "trabajar en el Consistorio es una opción profesional real, estable, con proyección y directamente vinculada al servicio a los vecinos y vecinas de Valladolid".

Así, se facilita información clara y actualizada sobre las convocatorias de empleo público, se detallan los perfiles profesionales que demanda el Consistorio y se muestra la diversidad de áreas y servicios desde los que se construye la ciudad cada día.

"APROXIMAR LAS OPOSICIONES A NUEVAS GENERACIONES"

La iniciativa busca también aproximar el mundo de las oposiciones municipales a nuevas generaciones y a personas que hasta ahora no habían contemplado desarrollar su carrera profesional en la administración local. Para ello, el proyecto combina información práctica, guías de procedimientos, contenidos divulgativos y una comunicación más cercana, con el objetivo de hacer "más comprensible" el acceso al empleo público municipal.

Además, se ofrecerán informaciones dirigidas ya a funcionarios en ejercicio sobre programas formativos, de desarrollo profesional y dirigidas a la motivación y el reconocimiento de la plantilla.

Uno de los elementos centrales de 'Valladolid Funciona' es la creación de materiales audiovisuales, entre ellos un vídeo general de la iniciativa y diferentes piezas con testimonios reales de personal del Ayuntamiento de Valladolid.

Estos vídeos permiten conocer de primera mano la experiencia de empleados municipales de distintos servicios, mostrar la utilidad, la diversidad y el valor social del trabajo que se realiza desde la administración local.

Por su parte, el alcalde Carnero ha subrayado que Funciona "contribuye así a reforzar la confianza ciudadana en lo público y a explicar mejor el impacto que tienen los trabajadores municipales en ámbitos tan diversos como la atención ciudadana, la seguridad, la cultura, el deporte, los servicios sociales, el urbanismo, el mantenimiento urbano o la gestión administrativa".

En el acto también se ha hablado sobre la iniciativa, en marcha desde hace tres años, 'Club de la Experiencia', cuyo vicepresidente, el funcionario jubilado Roberto Delgado ha informado sobre las actividades que han desarrollado los más de 70 antiguos trabajadores del Ayuntamiento que lo integran y que este año han podido participar en charlas sobre historia, música tradicional, o en excursiones y visitas guiadas a servicios o lugares como la Policía Municipal, el Museo de la Ciencia o el Centro de Tratamiento de Residuos, entre otros.

La parte central del acto de Santa Rita es la entrega de reconocimientos y obsequios a los funcionarios que se han jubilado del servicio en el último año, a lo que estaban convocados 88 trabajadores, de los cuales han confirmado asistencia 56. Les han entregado los detalles tanto el alcalde como el concejal de Hacienda, Función Pública y Modernización Administrativa, Francisco Blanco; la teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Mayte Martínez; y los portavoces de PSOE, Pedro Herrero; y VTLP, Rocío Anguita.

Asimismo, se ha tenido un recuerdo para el trabajador del Servicio de Limpieza Luis Carlos Izquierdo, que falleció a finales de mayo de 2025, a los 55 años, "de manera sorpresiva", por lo que su hermano, también empleado del Ayuntamiento, y su hijo han recibido un reconocimiento y el aplauso de cariño de todos los asistentes y de las palabras del regidor de la ciudad.