El Ayuntamiento de Valladolid obtiene la cesión del local de la Seguridad Social para ampliar el CVA de La Victoria

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha dado el visto bueno al último trámite municipal necesario para formalizar la cesión por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de un local de la calle San Sebastián que servirá para avanzar en la creación de un nuevo recurso público, además del ya existente, para las personas mayores.

Así lo ha señalado Carnero este lunes en rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno, en la que ha explicado que una vez formalizada la entrega del inmueble y definidas las necesidades del futuro centro, se impulsará la contratación de la redacción del proyecto y de la dirección facultativa de las obras.

El local está situado en la planta baja de la calle San Sebastián número 5, es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, y será destinado a la creación de un nuevo Centro de Estancias Diurnas para personas mayores.

Con este acuerdo se da cumplimiento a la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se acuerda adscribir este inmueble al Ayuntamiento de Valladolid por un periodo de 30 años, con el objetivo de implantar un recurso social que complemente los servicios que actualmente presta el Centro de Vida Activa (CVA) de La Victoria, ubicado en la primera planta del mismo edificio.

La aceptación aprobada por la Junta de Gobierno Local constituye "el último trámite municipal" previo a la formalización del acta de entrega del inmueble entre la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Valladolid.

UN PROYECTO IMPULSADO DESDE 2024

El Ayuntamiento de Valladolid inició en 2024 las actuaciones necesarias para impulsar la creación de un Centro de Estancias Diurnas para personas mayores en la planta baja del edificio de la calle San Sebastián, al considerar que este espacio reunía las condiciones adecuadas para completar y ampliar los servicios que actualmente se prestan en el CVA La Victoria.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de recursos de atención diurna existentes en la ciudad y, especialmente, en el área de influencia del barrio de La Victoria.

Para hacer posible este proyecto fue necesario liberar previamente el inmueble, que se encontraba adscrito a la Gerencia Regional de Salud y era utilizado como almacén de la Gerencia de Emergencias Sanitarias. Una vez reubicados estos servicios en otras dependencias, pudieron iniciarse los trámites necesarios.

Por ello, Carnero ha agradecido la colaboración de la Junta de Castilla y León que "ha permitido avanzar de forma coordinada en las actuaciones necesarias para hacer posible la desocupación del inmueble, su desadscripción y posterior reversión a la Tesorería General de la Seguridad Social", a la que también ha manifestado el agradecimiento por la colaboración, en un procedimiento que ha hecho posible su adscripción al Ayuntamiento.

Cabe recordar que hace justo dos semanas se aprobó por unanimidad en el Pleno municipal una moción presentada por el PP para reclamar a la Seguridad Social que completara los trámites para la cesión.

UNA NUEVA AMPLIACIÓN

Además de la ampliación del CVA La Victoria, el futuro Centro de Estancias Diurnas permitirá extender la red municipal de atención a personas mayores dependientes.

El servicio ofrecerá atención profesional especializada durante la jornada diurna, programas individualizados orientados al mantenimiento o mejora de la autonomía personal, transporte adaptado y restauración, favoreciendo además el apoyo a las familias cuidadoras y la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

Su ubicación en la planta baja del edificio permitirá "complementar la actividad que actualmente desarrolla el CVA La Victoria, reforzando e incrementando la atención integral a las personas mayores del barrio y acercando este recurso a una zona donde existe una creciente demanda de plazas".

El servicio de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Valladolid aumentará su capacidad gracias a esta ampliación y a la próxima entrada en funcionamiento del centro de mayores de Leopoldo Cano, que se encuentra en obras.

Se pasará de las ocho unidades actuales a un total de diez y el número de plazas aumentará de 128 a 188. "Es un compromiso que manifesté ya en el propio debate del Estado de la ciudad y que tenemos puesto en marcha para su debido cumplimiento", ha concluido el regidor.