El Ayuntamiento de Valladolid ofrece un autobús a Burgos tras el incendio, con posibilidad de que sean dos

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento puede ofrecer un autobús a la ciudad de Burgos después del incendio en las cocheras de su servicio municipal de transportes en el que ardieron la mitad de los vehículos de la flota, con posibilidad de que sean dos "siempre y cuando no afecte al servicio" de Auvasa.

El regidor vallisoletano ha explicado este miércoles que ha estado en contacto con su compañera del PP y alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, desde que este martes "a las 8 menos diez de la mañana" escuchó en una emisora de radio local la noticia sobre el incendio que había afectado a las instalaciones de los autobuses municipales de Burgos.

Carnero ha asegurado que habló con la regidora "en ese instante" después de consultar previamente al gerente de Auvasa sobre las posibilidades de "ayudar" e inicialmente le apuntó que "la flota estaba en circulación".

Sin embargo, ha matizado que a lo largo de la jornada de martes continuaron las conversaciones y se posibilitó que se pueda ofrecer "al menos un vehículo", con opción de que sean dos "siempre y cuando no afecte al servicio y la calidad del mismo en Valladolid".

Carnero, que se ha confesado "asombrado" por una noticia que plantea imaginar si sucediera en Valladolid, ha garantizado colaborará con Burgos "como no puede ser de otra manera en algo como es perder la mitad de una flota en una ciudad hermana".