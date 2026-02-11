El Ayuntamiento de Valladolid ofrece más de medio centenar de actividades para el público infantil hasta el mes de mayo . En la foto, la edil Mayte Martínez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid ha programado hasta el mes de mayo en sus centros dependientes medio centenar de actividades destinadas al público infantil y familiar que arranca este mismo viernes con la oferta de Carnaval y a la que sucederá una nueva edición de 'Menudo Fin de Semana'.

La edil del área, Mayte Martínez, en la presentación de las mismas, que en sus ediciones anteriores atrajeron a más de 6.800 espectadores, ha destacado que la programación de Carnaval se va a desarrollar entre este viernes y el próximo martes con 18 actividades, 15 de ellas en el interior de los centros y tres en el exteriore, consistentes en pasacalles con zancudos y con batucadas, que parten de las inmediaciones de los centros cívicos Casa Cuna, Delicias y Zona Este.

En estas actividades la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes colabora con la Fundación Municipal de Cultura, con el Consejo Social de Villa de Prado- Huerta del Rey-Girón, y con diversas entidades usuarias habituales de los estos centros.

Las de interior, que ofrecen géneros variados (animación musical, teatro, clown, magia cómica, etc.), tendrán lugar en diez centros cívicos, tres centros de iniciativas ciudadanas y cuatro centros municipales.

Tras el Carnaval, el sábado 21 de febrero comenzará una nueva edición de 'Menudo Fin de Semana', programa que comenzó como experiencia piloto en el año 2008 con actuaciones en cuatro centros cívicos y que 18 años después sigue vigente y con gran aceptación.

La Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes continúa trabajando para ofrecer al público infantil y familiar una programación de ocio, arte y cultura. La misma está compuesta por 35 actuaciones que tendrán lugar entre el sábado 21 de febrero y el domingo 10 de mayo. Se representarán en 22 centros municipales: trece centros cívicos, cinco centros de iniciativas ciudadanas y cuatro centros municipales.

'Menudo Fin de Semana' es un programa plenamente consolidado que se ha ido adaptando a los tiempos y a la demanda del público infantil, y al mismo tiempo da visibilidad a artistas vallisoletanos, ofreciéndoles espacios donde representar sus montajes. En esta edición, el público va a poder disfrutar de espectáculos musicales, circenses, clown, cuentacuentos, teatro, teatro de títeres, entre otros.

En ambos programas, la entrada a las actuaciones es libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación (máximo 4 por persona), que se podrá retirar en el centro cívico correspondiente desde la semana anterior, en el horario habitual del centro.

En los centros municipales (Pinar de Antequera, Las Flores, La Overuela y Puente Duero) y centros de iniciativas ciudadanas (Santiago López, Segundo Montes, Natividad Álvarez Chacón, Conde Ansúrez y El Empecinado), la invitación se recogerá el mismo día desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.