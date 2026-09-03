Ayuntamiento de Valladolid organiza un taller infantil y una mesa por los 425 años de la reina Ana Mauricia de Austria

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Valladolid celebra el 425 aniversario del nacimiento de Ana Mauricia de Austria con el programa '¡Ha sido niña!', que tendrá lugar los días 18 y 22 de septiembre para acercar la figura de la que fuera hija de Felipe III y Margarita de Austria, y futura reina de Francia, con actividades como un taller infantil y una mesa redonda.

Ana Mauricia de Austria nació en Valladolid el 22 de septiembre de 1601, en el que fuera Palacio de los Condes de Benavente, actual sede de la Biblioteca de Castilla y León, mientras la Corte se encontraba instalada en la ciudad.

Su nacimiento y posterior bautizo fueron acontecimientos de especial relevancia que reunieron en Valladolid a distintos miembros de la nobleza y autoridades eclesiásticas, según ha recordado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación quiere recuperar este episodio y dar a conocer la relación de la ciudad con Ana Mauricia de Austria, quien alcanzaría una importante dimensión política y cultural en la Europa del siglo XVII, lo que se reforzó al formar parte del imaginario colectivo a través de su personaje en el libro 'Los tres mosqueteros', de Alejandro Dumas.

'¡Ha sido niña!' propone así acercarse a la mujer histórica que se encuentra detrás del personaje literario y, especialmente, al episodio de su nacimiento en Valladolid.

De este modo, el viernes 18 de septiembre, a las 18.00 horas en el jardín romántico de la Casa de Zorrilla, tendrá lugar el taller infantil 'Ana para todos y todos para Ana', impartido por la compañía Líbera Teatro, que permitirá a niños de entre seis y once años acercarse de forma lúdica a la historia de la reina nacida en Valladolid.

La actividad contará con 15 plazas, será gratuita y requerirá inscripción previa en la Casa de Zorrilla a partir del 12 de septiembre.

Asimismo, el martes 22 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento, el Palacio Real acogerá a las 19.30 horas la mesa redonda '¡Ha sido niña!: el nacimiento en Valladolid de Ana Mauricia de Austria'.

El encuentro, moderado por Javier Burrieza Sánchez, contará con la participación de Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna y académico de número de la Real Academia de la Historia, y Alfonso Mateo-Sagasta, autor de 'El reino de los hombres sin amor'. La entrada será libre hasta completar aforo.