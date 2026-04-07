El Ayuntamiento de Valladolid organiza este viernes una jornada de sensibilización sobre párkinson

BURGOS 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado para este viernes, 10 de abril, una jornada de sensibilización y apoyo a las personas afectadas por la enfermedad neurodegenerativa del párkinson, cuyo Día Mundial se conmemora el sábado día 11.

El párkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa cuya prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años y que se estima que afecta a más de 8,5 millones de personas en el mundo, 160.000 en España y alrededor de 2.200 en Valladolid y su provincia.

En este contexto, la Asociación Párkinson Valladolid (Aparval), que trabaja para apoyar a pacientes y familias, ha programado una serie de actos de sensibilización en la Plaza Mayor.

Las actividades arrancarán a las 10.00 horas, cuando abrirá una mesa informativa que atenderá hasta las 14.00 horas. A las 11.00, se realizará la lectura de manifiesto y testimonios de personas con párkinson y familiares, y a las 11.30, caminata simbólica con salida desde la Plaza Mayor (recorrido por calle Santiago, Plaza Zorrilla, calle María de Molina, Plaza Santa Ana, calle Pasión y regreso a Plaza Mayor).

A las 12.30 horas, tendrá lugar actividad 'Activos y unidos por el párkinson', con dinámica de ejercicio saludable adaptado, a cargo del Centro Deportivo Viding Valladolid

Aparval cuenta desde hace ocho años cuenta con un espacio cedido por el Ayuntamiento de Valladolid, desde el que atiende semanalmente a cerca de 200 personas y suma más de 360 socios. Entre sus servicios se incluyen fisioterapia, logopedia, musicoterapia, hidroterapia, terapia manual, estimulación cognitiva, atención psicológica y acompañamiento continuado tanto a personas afectadas como a sus familiares y cuidadores.