Ayuntamiento de Valladolid participará en tres proyectos europeos de red de frío, construcción y energía sostenibles

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha ratificado este lunes los acuerdos para participar en tres consorcios internacionales en el ámbito de la Unión Europea en materia como una 'red de frío' urbana, aprovechamiento de residuos urbanos en la construcción y comunidades de energía sostenible.

Según han señalado fuentes municipales, el Consistorio recibirá un presupuesto global de 357.000 euros, financiado casi al 100 por ciento por fondos europeos y cuya gestión, como ha destacado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero en rueda de prensa, reforzará el cumplimiento del objetivo 'Misión Valladolid, ciudad cero emisiones' en 2030 para lograr una ciudad más saludable.

Se trata, concretamente, de los programas Horizonte Europa, LIFE y Nueva Bauhaus Europea (New European Bauhaus). Los ámbitos en los que trabajará la ciudad en estos nuevos consorcios internacionales, que congregan a más de 50 países, son la energía sostenible, la economía circular y la construcción respetuosa con el medio ambiente.

Respecto a la energía, se trata de dar los primeros pasos para planificar en la ciudad una red de frío sostenible para las viviendas, partiendo de la experiencia que ya tiene Valladolid en la red de calor, pionera en España, que desarrolla la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl.

El proyecto, denominado 'Life Clean Energy Transition' cuenta con 13 socios de ocho países, con un presupuesto en la ciudad de 105.609,00 euros financiados al 95 por ciento por fondos europeos y con una duración de tres años, de 2026 y 2029.

El Ayuntamiento de Valladolid participa como ciudad piloto, que asumen "la responsabilidad de aplicar y validar el marco metodológico en un entorno urbano real: testar las soluciones propuestas, aportar su experiencia en redes de calefacción urbana y avanzar en el desarrollo de soluciones de refrigeración sostenible".

En el ámbito de la economía circular, el Centro Provincial de Tratamiento de Residuos de Valladolid abordará el doble reto de reducir el carbono del sector de la construcción y generar valor a partir de residuos urbanos infrautilizados. Por ejemplo, los textiles mixtos podrían servir para fabricar paneles de aislamiento para la construcción y las cenizas de biomasa que actualmente genera la red de calor de Valladolid y que ahora se deposita en los vertederos valdrían para producir cemento.

Se prevé que esta actuación puede reducir en más de un 30 por ciento el CO2 incorporado en los nuevos materiales de construcción y que la creación de 4-6 nuevos empleos cualificados y ofrecer un modelo escalable.

El programa Horizonte Europa cuenta con 40 socios de 13 países y un presupuesto de 85.875 euros, financiados íntegramente por fondos europeos, con un plazo de ejecución hasta 2030.

Respecto a la nueva ola de renovación europea en la construcción sostenible, se participa en el proyecto 'Bricks', vinculado con el movimiento 'Nueva Bauhaus Europea', que impulsará en el entorno urbano. Este programa persigue generar espacios donde la gente viva mejor, que respeten el medio ambiente y refuercen la cohesión social.

El objetivo es demostrar cómo el emprendimiento social innovador puede impulsar barrios sostenibles, inclusivos y estéticamente integrados, en línea con los principios de este movimiento, que busca la colaboración para avanzar hacia un uso más eficiente de la energía y del agua.

En este tercer proyecto participan 21 socios de nueve países con un presupuesto de 165.700 euros, financiado al 100 por ciento por fondos europeos y con duración hasta 2029.