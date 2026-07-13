Ayuntamiento de Valladolid presupuestará en 2027 dos nuevos camiones de Bomberos para sustituir a los calcinados

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid ha explicado este lunes en una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno local que el equipo de Gobierno prevé incorporar en el presupuesto de 2027 el suministro de los dos vehículos de Bomberos para reponer las dos autobombas que se quemaron en las tareas de extinción del incendio que afectó hace unos días a un almacén de pallets frente al colegio de San Agustín

Así lo ha señalado Carnero después de detallar un acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno Local no para la adquisición de esos dos vehículo sino para compra de diversos equipos, herramientas, materiales y mobiliario destinados al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Tras ello, ha recordado la pérdida de esos dos vehículos --una autobomba nodriza y una autobomba forestal-- del servicio de Bomberos, que aunque ha apuntado que eran "muy viejos", ha recalcado que será necesario reponerlos.

Así, ha señalado que el Ayuntamiento "trabaja" ya para incorporar en el presupuesto de 2027 la reposición de esos dos vehículos que prevé que se sumen a la flota de Bomberos a lo largo del próximo año.

Con independencia de ello, se ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno una inversión de 431.956 euros que permitirá modernizar los medios materiales con los que trabajan diariamente los bomberos municipales.

La contratación, que se desarrollará durante este año, responde a la necesidad de sustituir equipamientos que han alcanzado el final de su vida útil, renovar aquellos cuya sustitución es obligatoria por normativa y dotar al servicio de nuevos recursos adaptados a los protocolos de intervención actualmente vigentes.

Esta inversión, ha defendido Carnero, "refleja el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad de los vallisoletanos y con los profesionales que velan por ella cada día, dotándoles de los mejores medios para desempeñar su trabajo con las máximas garantías".

Asimismo, se recalca que "la actualización permanente de los equipos y materiales permite mejorar la capacidad de respuesta del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil ante cualquier emergencia, incorporando además recursos adaptados a las nuevas necesidades operativas y a la evolución de la normativa".

El expediente se divide en 13 lotes, que abarcan la adquisición de diferentes equipos especializados y elementos destinados tanto a las intervenciones como a las instalaciones del servicio.

Así, se prevé adquirir 149 manorreductores de alta presión para espaldera PSS7000 de 'Dräger', con presupuesto base de 75.721 euros; 21 unidades de control electrónica para espaldera PSS7000 de 'Dräger', por 27.951 euros; 3.30 sistemas de conexión rápida para botella de aire comprimido de aire respirable, por 31.336 euros; una rampa de recarga para 6 botellas de aire comprimido respirable, por 35.000 euros; 41 somieres, 41 colchones y 41 juegos de cama, por 31.254 euros; mobiliario para los parques Central y Canterac por 24.200 euros; equipamiento para los gimnasios por 18.150 euros; dos cocinas a gas de tres fuegos y horno, por 5.808 euros; EPIs de intervenciones en altura y espacios confinados. 20.933 euros; 32 cámaras térmicas para las intervenciones en incendios en interiores, por 78.287 euros; once lanzas manuales de manguera de 45 milímetros, por 15.705 euros; cuatro generadores eléctricos de 9kVA por 44.866 euros y tres ventiladores a batería, con coste de 22.741 euros.

Una parte importante de la inversión se destina a la renovación de los equipos de respiración autónoma, ya que los manorreductores actualmente instalados alcanzan su fecha de caducidad durante este año 2026, por lo que resulta obligatoria su sustitución.

Para aprovechar esta actuación, también se implantará un nuevo sistema de conexión rápida para las botellas de aire comprimido, que facilitará el trabajo de los efectivos y mejorará la operatividad de estos equipos.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE DESCANSO, GIMNASIO Y COCINA.

El contrato contempla igualmente la sustitución del mobiliario de descanso y gimnasio adquirido en 2016 y 2017, que presenta un importante desgaste debido a su utilización continuada durante las 24 horas del día, así como la renovación de las cocinas del parque Central.

En el ámbito operativo, el Ayuntamiento incorporará nuevos equipos de protección individual para intervenciones en altura y espacios confinados, sustituyendo aquellos que caducan en 2026 y completando el equipamiento personal de los bomberos de nueva incorporación.

Además, se adquirirán 32 cámaras térmicas y 11 lanzas manuales de nueva generación que permitirán implantar los nuevos procedimientos de intervención en incendios en interiores, mejorando la eficacia y la seguridad de las actuaciones.

El expediente también responde a las necesidades detectadas tras el gran apagón eléctrico registrado el pasado año. Para reforzar la autonomía energética del servicio se incorporarán cuatro generadores eléctricos de 9 kVA, con mayor potencia que los actualmente disponibles, que servirán tanto para las autobombas urbanas pesadas como para garantizar el suministro eléctrico de las antenas de la red Tetra en caso de cortes prolongados de energía.

Por último, se sustituirán tres ventiladores a batería adquiridos en 2016 y 2017, cuyas baterías han quedado obsoletas y ya no pueden reemplazarse, por nuevos equipos más compactos, eficientes y adaptados a las necesidades actuales del servicio.