Ayuntamiento de Valladolid realizará un "homenaje especial" el 13 de febrero a las parejas que celebran su bodas de Oro

Rodrigo Nieto en la presentación del concierto del Trío El Farolito en el Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid realizará un "homenaje especial" para celebrar las bodas de oro de aquellas parejas que han alcanzado los 50 años de matrimonio, con el concierto especial del Trío El Farolito el próximo 13 de febrero, a las 19.00 horas en el Centro Cívico José Luis Mosquera.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado este jueves la iniciativa que pretende homenajear a los consortes más veteranos de la ciudad en una cita "cargada de emoción".

Rodrigo Nieto ha explicado que el Consistorio quiere aprovechar la cercanía de San Valentín para realizar la actuación, que se plantea como un "reconocimiento público" a los matrimonios que cumplen 50 años o más de convivencia, que pone en valor el "ejemplo de compromiso, cariño y trayectoria compartida".

La puesta en escena de la agrupación vallisoletana que rinde a los clásicos de la música popular, plantea un repertorio pensado especialmente para la ocasión, porque van a cantar una serie de boleros "muy románticos" .

Durante la presentación, el concejal ha destacado la importancia de "reconocer y celebrar" a las personas mayores porque son un "pilar fundamental" para todas las nuevas generaciones que han crecido en la capital del Pisuerga.

Los cónyuges interesados en asistir al evento deberán acercarse a uno de los doce Centros de Vida Activa (CVA), donde deberán presentar el libro de familia; a continuación se les entregará una entrada gratuita por pareja, hasta completar el aforo.

Nieto ha animado a los matrimonios a celebrar sus bodas de oro y a participar en este acto conmemorativo, concebido como un "espacio de encuentro, celebración y homenaje a toda una vida compartida".