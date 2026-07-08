Ayuntamiento de Valladolid recibe 6 vehículos para transporte de personal de limpieza y enseres con fondos de la Junta

1102647.1.260.149.20260708123722 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana y la delegada territorial de la Junta en la presentación de nuevos vehículos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado a su servicio de Limpieza seis nuevos vehículos, entre ellos cuatro furgonetas con cabina doble y caja abierta destinadas al transporte de personal y al reparto de sal y fundentes y dos camiones pequeños con caja basculante para recogida de enseres, todo ello con un coste de 524.320 euros de los cuales el 99 por ciento lo aporta la Junta de Castilla y León.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, han presentado en la plaza Marcos Fernández de Parquesol estos seis vehículos, financiados por los fondos de Cooperación Económica Local General de la Junta, en una inversión correspondiente al ejercicio 2025.

El regidor y el consejero han detallado que cuatro de los vehículos son furgonetas con caja abierta y doble cabina con capacidad para seis ocupantes, por lo que servirán para el transporte de personal de limpieza y, además, tienen la opción de incorporar un depósito con esparcidor de sal y fundentes para la campaña invernal.

Estos cuatro vehículos han supuesto una inversión conjunta de 336.104 euros.

Los dos camiones de 7 toneladas cuentan con caja basculante y se destinarán principalmente a la recogida de enseres, con una inversión de 188.216 euros.

Precisamente, Jesús Julio Carnero ha incidido en este apartado del trabajo del servicio de Limpieza, con una "llamada de atención" por la preocupación que afirma que tiene el Ayuntamiento con la recogida de enseres ya que ha aportado el dato de que del total de elementos que se recogen en esta tarea a lo largo del año "sólo" uno de cada cuatro se efectúa "a través del procedimiento establecido que es llamando al 983352581", mientras que el resto se "abandona" en la vía pública.

MÁS RECOGIDA DE ENSERES PERO TAMBIÉN MÁS "ABANDONO"

La conclusión es que, ha apostillado, se ha incrementado la recogida de enseres pero también "el abandono" de los mismos.

Por lo tanto, ha reclamado a los vecinos "que llamen, utilicen este sistema, que es el sistema lógico, y que no abandonen los enseres en los distintos lugares donde en este momento se están abandonando en los entornos de los contenedores".

RENOVACIÓN DE LA FLOTA

El alcalde ha explicado que el destino de los fondos de Cooperación Local de la Junta para los Ayuntamientos pueden tener diversos destinos, pero el Consistorio que dirige los ha dedicado en estas últimas anualidades a la flota de limpieza porque reconoce que necesitan renovarla.

El regidor del PP ha explicado que "la limpieza de Valladolid exige necesariamente" actuar sobre dos ámbitos, los recursos humanos, en los que defiende que se ha trabajado a lo largo del actual mandato, y "por supuesto" la renovación y ampliación de los servicios de los propios vehículos.

Con ello, ha apuntado, a finales de este año, con la incorporación prevista de cuatro furgonetas, se habrán sumado 35 nuevos vehículos al servicio y se prevé que lleguen seis más en el año 2027, con lo que la cifra será de 41.

Actualmente, y tras la incorporación de los seis vehículos presentados este miércoles, la flota de limpieza queda con un total de 147 vehículos.

Por su parte, Luis Miguel González Gago ha explicado que la inversión de 524.000 euros corresponde al ejercicio de 2025, dentro de un conjunto de 960.000 euros de los que la Junta ha financiado más de 950.000, lo que supone el 99 por ciento de la inversión. Con la cuantía restante se han adquirido otros cuatro vehículos que están pendientes de recibirse.

El consejero ha explicado que el fondo de Cooperación Local se reparte entre los 16 grandes municipios de la comunidad con más de 20.000 habitantes, que pueden dedicar las cuantías que les llegan a inversiones en urbanismo, urbanización de calles y plazas, abastecimiento de agua, arreglo de sus propios edificios municipales y también a la limpieza viaria.

En el caso de Valladolid, ha destacado que la opción del Ayuntamiento se dirige a "mejorar el servicio de limpieza, un servicio tan importante para los ciudadanos de la ciudad de Valladolid", y por ello "gran parte de esas inversiones se destina a renovar la flota de vehículos".

En total, la Consejería de la Presidencia mantiene una "cooperación económica estable y consolidada" a través del fondo de Cooperación Económica Local General con los grandes municipios de Castilla y León con el reparto de 16,2 millones entre esos 16 municipios, un 0,5 por ciento más que en 2025.

Estos fondos se distribuyen entre los municipios de forma objetiva y conforme a los criterios acordados en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, con el reparto de un 50 por ciento como cantidad fija común y otro 50 por ciento en función de la población.

Así, ha recordado que en 2026 al Ayuntamiento de Valladolid le corresponden un total de 2,44 millones de euros procedentes de ambos fondos. De esa cantidad, cerca de 1,93 millones de euros podrán destinarse a inversiones municipales, y más de 518.000 euros a gastos generales.

También han asistido a la presentación el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso.