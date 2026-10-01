El Ayuntamiento de Valladolid reconoce el "trabajo, compromiso, fuerza y empatía" de sus centenarios

El acto de homenaje a las personas mayores de 100 años de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital de Valladolid ha homenajeado este jueves a 14 personas centenarias en un emotivo acto celebrado en la Casa Consistorial en el que el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reconocido el "trabajo, dedicación, compromiso, sensibilidad, fuerza y empatía" de quienes han conforman "la historia de la ciudad".

En su intervención, Carnero ha felicitado a los homenajeados, de los que ha destacado que "son más las mujeres", y ha agradecido el acompañamiento que realizan sus familias y sus cuidadores, quienes han estado presentes en la cita por el Día de Internacional de las Personas de Edad.

Para el regidor, cumplir un siglo de vida es "mucho más que alcanzar una cifra" y, por ello, ha destacado las dificultades superadas para valorar "cien años de recuerdos, de personas y de familia, de trabajo, de ilusiones y, sobre todo, de vida compartida".

En este sentido, ha subrayado el "esfuerzo" de los centenarios que ha hecho que "los que son más jóvenes, estén muy bien, mejor de lo que en muchos casos lo estuvieron las generaciones pasadas".

En otro sentido, Carnero ha subrayado la identidad "acogedora" de la ciudad que ha reconocido a los nacidos en 1926 y ha afirmado que Valladolid es "un crisol, un puzzle" que conforman las personas "que han ido llegando a lo largo de las décadas y --en el caso de los distinguidos-- que principalmente tiene un foco en la provincia de Valladolid", así como de Palencia, Segovia o Asturias.

A continuación, se ha proyectado un vídeo con eventos ocurridos en el año en el que nacieron los homenajeados, así como fotografías de estos. Entre las efemérides de ese año hay que recordar a la primera alcaldesa documentada en la provincia, Benita Mendiola y Velasco, la primera edición del Día del Libro o el nacimiento del torero Luis Miguel Dominguín, entre otros.

De esta forma, el homenaje concluyó con la entrega a los reconocidos, por parte del alcalde y de su Equipo de Gobierno, de un libro con las efemérides destacas y unas flores, en el acto que culminó con la emotiva interpretación de las canciones 'Chica Ye Ye' y 'Mi gran noche'.

POLÍTICAS PARA PERSONAS MAYORES

Por otra parte, Carnero ha aprovechado el tradicional evento para destacar el "compromiso" del Ayuntamiento con las personas mayores y ha recordado que esa apuesta se concreta en el Il Plan Municipal para las Personas Mayores 2026-2029, aprobado en mayo, en el que se reúne "156 actuaciones centradas en la autonomía, la participación, el envejecimiento activo y, de manera especial, la prevención de la soledad no deseada".

En esta línea, ha recalcado que el envejecimiento "activo es algo fundamental" ya que el "25 por ciento de los vallisoletanos tienen más de 65 años" y, en este sentido, ha subrayado la lucha de la red de centros de personas mayores contra "la soledad no deseada" que suponen "una gran lacra".

Así, ha destacado la innovación "como herramienta para cuidar y acompañar mejor", y ha insistido en que la tecnología "solo tiene sentido si se pone al servicio de las personas, de los profesionales y de quienes cuidan cada día".

En este contexto, ha mencionado el programa 'Okencasa', dirigido a personas cuidadoras, que ofrece acompañamiento profesional, formación práctica, apoyo psicológico online y herramientas para organizar los cuidados, además de un sistema inteligente que detecta situaciones de sobrecarga o de riesgo para actuar de forma preventiva.

Además, desde el Ayuntamiento han subrayado el reciente Premio Dependencia y Sociedad de la Fundación Caser, en la categoría de I+D+I, concedido por el Proyecto Pérgola y que emplea inteligencia artificial y biomarcadores vocales para detectar de forma temprana posibles situaciones de soledad no deseada.