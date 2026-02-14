El Ayuntamiento de Valladolid rinde homenaje a 156 matrimonios con 50 años de vida en común en el concierto Bodas de Oro

Publicado: sábado, 14 febrero 2026 11:07
   VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado el concierto con motivo de las Bodas de Oro, una iniciativa puesta en marcha con motivo del Día de San Valentín para rendir homenaje a 156 matrimonios que han cumplido 50 o más años de convivencia.

   El acto, desarrollado en el CC José Luis Mosquera, contó con la asistencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, y con más de 300 personas correspondientes a 156 parejas inscritas.

   Durante su intervención, el regidor felicitó a los matrimonios con motivo de San Valentín y destacó que este concierto ha sido concebido como "un homenaje sincero del Consistorio a quienes representan un ejemplo de amor entendido como presencia, cuidado y acompañamiento mutuo".

   El concierto, celebrado por primera vez este año, albergó la actuación del Trío El Farolito, que ofreció un repertorio de boleros clásicos, creando un ambiente cargado de emoción y recuerdos compartidos.

   El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con las personas mayores y se acerca a ellas no solo desde los servicios sociales, sino también desde la celebración de los momentos importantes de su vida, compartiendo fechas tan significativas como las bodas de oro.

