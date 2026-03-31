Ayuntamiento de Valladolid saca a licitación dos parcelas para cerca de 80 viviendas protegidas en el Paseo del Obregón

Parcelas enajenadas en el Pseo Obregón. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación, mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, de dos parcelas (VP1.1 y VP2.1) situadas en el Paseo del Obregón, de titularidad municipal e incluidas en el Patrimonio Municipal del Suelo.

El valor estimado conjunto de ambas parcelas asciende a 1.880.055 euros y la actuación, contemplada en el Presupuesto Municipal para el año 2026, responde al objetivo del Ayuntamiento de favorecer el acceso a la vivienda en la ciudad, impulsando la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, tanto en venta como en alquiler.

El proceso de adjudicación incorporará criterios orientados a fomentar la asequibilidad de estas viviendas, valorándose especialmente la reducción del precio final de venta, con el fin de facilitar el acceso a las mismas a la ciudadanía, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Las dos parcelas objeto de enajenación se encuentran en suelo urbano consolidado tras haberse completado y recibido por el Ayuntamiento la urbanización del sector en el que se ubican.

Este ámbito, situado al norte de la ciudad entre el Canal de Castilla y la carretera de Burgos, constituye una de las zonas de expansión residencial más dinámicas de Valladolid, donde actualmente se están desarrollando numerosos proyectos de vivienda.

Además, el entorno cuenta con una creciente implantación de actividades empresariales y dotaciones comerciales en el frente a la carretera de Burgos, con la presencia de diferentes establecimientos comerciales, lo que refuerza su atractivo como área residencial.

CARACTERÍSTICAS

La parcela VP1.1 cuenta con una superficie de 2.635 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.880, lo que permitirá la construcción de aproximadamente 40 viviendas.

Por su parte, la parcela VP2.1 dispone de 2.550 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 3.789, con una capacidad similar de desarrollo residencial.

En ambos casos, el planeamiento urbanístico prevé una tipología de edificación plurifamiliar en manzana cerrada, con una altura máxima de seis plantas.

Las parcelas presentan además una ubicación privilegiada, con fachadas a espacios libres públicos, zonas verdes y áreas de juego infantil, lo que contribuye a la calidad urbana y habitabilidad del entorno.