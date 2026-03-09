Ayuntamiento de Valladolid saca a licitación la reparación del parking de plaza de la Solidaridad, tras 10 años cerrado

Ubicación de la plaza de La Solidaridad en el barrio de La Victoria. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el expediente de contratación para sacar a licitación las obras de reparación del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Solidaridad, que permanece cerrado desde mayo de 2016 con el objetivo final de recuperar su funcionamiento.

Según ha informado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de reparación por un importe de 230.880 euros más IVA con un plazo de ejecución de 5 meses.

El aparcamiento municipal, ubicado bajo rasante entre las calles Dársena y la plaza de La Solidaridad del barrio de La Victoria, cuenta con 281 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas y una superficie construida total de 6.594 metros cuadrados.

Tras su puesta en funcionamiento en 2011, sufrió una inundación "prácticamente total" debido a un fallo en el sistema de bombeo, agravado por el elevado nivel freático existente en la zona por la proximidad del Canal de Castilla, según han recordado fuentes municipales.

Esta situación provocó "importantes daños en las instalaciones y dejó fuera de servicio buena parte de los sistemas necesarios para su funcionamiento".

El estacionamiento subterráneo permanece cerrado desde mayo de 2016 y según las mismas fuentes, durante este tiempo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones en el inmueble que han permitido evitar nuevas inundaciones, aunque "no han sido suficientes para recuperar la actividad del aparcamiento".

Con el objetivo de resolver esta situación, el Ayuntamiento de Valladolid licitó la redacción del proyecto técnico para la reparación de las instalaciones existentes. Una vez definido el alcance de la intervención y ahora que el Consistorio está en condiciones de asumir la ejecución de las obras, se procederá ahora a su contratación.

BUSCAR "LA MEJOR FÓRMULA" PARA RECUPERAR SU USO

Zarandona ha añadido que con una vez concluida esta actuación se buscará "sin pérdida de tiempo" la mejor fórmula para recuperar el uso del aparcamiento para residentes, ya que el sistema de venta de plazas no tuvo éxito en el año 2011. De hecho, sólo se vendieron diez de los 281 estacionamientos que se ofrecían.

El concejal del PP ha asegurado que para ello "se contará con asociaciones de vecinos y comerciantes" para determinar cual sería "la mejor de las fórmulas" y llegar a un acuerdo que, ha reflexionado, podría ser de concesión privada para que una empresa lo explote "en distintos régimenes". De hecho, ha abierto la puerta a que puedan coexistir las fórmulas de venta, alquiler "o incluso rotación".